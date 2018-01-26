Яндекс.Навигатор для Windows Phone

Яндекс.Навигатор 2.42.12.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Яндекс.Навигатор 2.42.12.0Описание   Скачать Яндекс.Навигатор 2.42.12.0СКАЧАТЬ (94,95 Мб) Скриншоты Яндекс.Навигатор 2.42.12.0Скриншоты (7)   Статистика Яндекс.Навигатор 2.42.12.0Статистика   Отзывы о Яндекс.Навигатор 2.42.12.0Отзывы (1)  
Оцените программу!
3.63 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.63 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Яндекс.Навигатор — система навигации от самого популярного поисковика рунета. С его помощью вы с легкостью сможете проложить наиболее удобный для себя маршрут как в крупном мегаполисе, так и за пределами города. Приложение поддерживает прокладывание маршрута в России, Украине, Беларуси, Турции.

Вы можете использовать для ввода нужного вам адреса голосовые команды. При чем в маршрут можно добавлять промежуточные точки. Например, по дороге с работы домой вы можете заехать в какой-то магазин. И Яндекс.Навигатор проложит наилучший маршрут исходя и текущей дорожной обстановки. Ведь не всегда постоянный путь, по которому вы едете из своего офиса домой, будет самым быстрым именно сегодня. Где-то может образоваться пробка, тянучка, а где-то будут вестись ремонтные работы. Все эти факторы в реальном времени учитывает Яндекс.Навигатор.

В приложении можно переключаться между несколькими вариантами карты и несколькими вариантами интерфейса (день/ночь и так далее). Программа умет автоматически менять масштаб карты в зависимости от от скорости вашего автомобиля.

Скриншоты Яндекс.Навигатор:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 168
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутеводители - Карты
ТОП-сегодня раздела "Путеводители"
 

Яндекс.Поиск 2.62.5624.116

Яндекс.Поиск - удобное приложение для Windows Phone смартфонов от крупнейшего поисковика рунета. Наряду с обычным поиском информации вы сможете получать ответы в

Яндекс.Метро 1.2.1.0

Яндекс.Метро - это приложение для Windows Phone содержит схемы метро Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова и Минска. Кроме отображения схем программа умеет

2GIS 4.15.12.31

2GIS - подробный справочник компаний и организаций многих городов России. Имеется возможность поиска по названию, адресу, виду деятельности. Отображается время

Яндекс.Навигатор 1.55.5941.0

Яндекс.Навигатор - система навигации от самого популярного поисковика рунета. С его помощью вы с легкостью сможете проложить наиболее удобный для себя маршрут как в

Menutka 0.5.0.0

Menutka - карманный справочник для Windows Phone, содержащий подробную информацию о нескольких тысячах кафе и ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге. Вы можете

Город 1.9.0.0

Город - электронный городской справочник для Windows Phone 7, использующий данные 2ГИС. С помощью справочника можно быстро найти нужную компанию по названию, адресу,

скачать Adguard

Отзывы о программе Яндекс.Навигатор

Сергей про Яндекс.Навигатор 1.55.5941.0 [26-11-2016]

Скачать навигатор не дают, при заходе на страницу закачки что с компа, что с Win-8.1 телефона (Lumia 800), страница говорит "Это приложение не работает на вашем устройстве."

И что с этим делать?
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 