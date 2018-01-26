Яндекс.Навигатор — система навигации от самого популярного поисковика рунета. С его помощью вы с легкостью сможете проложить наиболее удобный для себя маршрут как в крупном мегаполисе, так и за пределами города. Приложение поддерживает прокладывание маршрута в России, Украине, Беларуси, Турции.

Вы можете использовать для ввода нужного вам адреса голосовые команды. При чем в маршрут можно добавлять промежуточные точки. Например, по дороге с работы домой вы можете заехать в какой-то магазин. И Яндекс.Навигатор проложит наилучший маршрут исходя и текущей дорожной обстановки. Ведь не всегда постоянный путь, по которому вы едете из своего офиса домой, будет самым быстрым именно сегодня. Где-то может образоваться пробка, тянучка, а где-то будут вестись ремонтные работы. Все эти факторы в реальном времени учитывает Яндекс.Навигатор.

В приложении можно переключаться между несколькими вариантами карты и несколькими вариантами интерфейса (день/ночь и так далее). Программа умет автоматически менять масштаб карты в зависимости от от скорости вашего автомобиля.