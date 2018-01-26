Яндекс.Поиск 2.62.5624.116
Яндекс.Поиск - удобное приложение для Windows Phone смартфонов от крупнейшего поисковика рунета. Наряду с обычным поиском информации вы сможете получать ответы в
Яндекс.Метро 1.2.1.0
Яндекс.Метро - это приложение для Windows Phone содержит схемы метро Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова и Минска. Кроме отображения схем программа умеет
2GIS 4.15.12.31
2GIS - подробный справочник компаний и организаций многих городов России. Имеется возможность поиска по названию, адресу, виду деятельности. Отображается время
Яндекс.Навигатор 1.55.5941.0
Яндекс.Навигатор - система навигации от самого популярного поисковика рунета. С его помощью вы с легкостью сможете проложить наиболее удобный для себя маршрут как в
Menutka 0.5.0.0
Menutka - карманный справочник для Windows Phone, содержащий подробную информацию о нескольких тысячах кафе и ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге. Вы можете
Город 1.9.0.0
Город - электронный городской справочник для Windows Phone 7, использующий данные 2ГИС. С помощью справочника можно быстро найти нужную компанию по названию, адресу,