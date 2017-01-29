SAM Broadcaster PRO 2016.11 Описание СКАЧАТЬ ( 27,54 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

4.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 SAM Broadcaster PRO - программа для создания собственного интернет радио. Предлагает профессиональный звук, поддерживает большинство популярных форматов, присутствует веб-интеграция, статистика и отчетность. Особенности программы: Продвинутые инструменты, такие как автосведение, удаление тишины, нормализация громкости, а также 5-полосный компрессор и лимитер.

Вещание в разных форматах: Форматы: AAC, aacPlus, AAC-HE, MP3, mp3PRO, Ogg и Windows Media.

Серверы: SAM VIBE, CheapestStream.com, SpacialNet.com, Shoutcast v1, Shoutcast v2, Icecast и Windows Media.

Веб-интеграция: Придайте сайту Вашего радио профессиональный вид с помощью наших легковстраиваемых виджетов.

Вовлекайте ваших слушателей, отображайте для них информацию об эфире, дайте им возможность просмотреть ваш каталог и даже запросить их любимый трек!

Статистика по слушателям и отчёты: Наблюдайте за ростом вашей аудитории. Получите доступ к логам и отчётам эффективности и другим полезным отчётам об истории воспроизведения.

Медиа библиотека: Быстро организуйте большие библиотеки музыки по разным категориям, импортируйте информацию из тэгов и автоматически получайте информацию о музыке через Amazon.com.

Dual Deck проигрыватель: Dual Deck проигрыватель позволяет вам точно размещать и ставить в очередь следующий трек во время проигрывания текущего - это позволяет делать профессиональное сведение треков. Или просто включите функцию AutoDJ и она позаботиться об этом за вас.

Cue-канал позволит прослушать трек в наушниках прежде чем вы включите его для слушателей.

Кроссфэйдер и удаление промежутков: Наш smart-кроссфэйдер автоматически определяет самый лучший момент для сведения треков или позволит Вам указать этот момент вручную.

Gap Killer позволит избавиться от лишней тишины и сделать воспроизведение музыки беспрерывным. Функции Live DJ версии: Управление несколькими диджеями

Интеграция с облачным решением SAM VIBE

Автоматическое восстановление через облако SAM VIBE

Бесплатное участие в топ-радио каталоге AudioRealm

Включает интеграцию SAM VIBE, обновления и поддержку в течение 12 месяцев

Совместимость с Wi Что нового в SAM Broadcaster PRO 2016.11?

Исправлены ошибки Скриншоты SAM Broadcaster PRO: Статус программы Демо версия | Цена: $299.00 Операционка Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 0 / 1 459 Разработчик Spacial Audio Solutions, LLC Последнее обновление 29.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Плееры - DJ Студии, микшеры Отзывы о программе SAM Broadcaster PRO Колька А надпись "Buy NOW!" на скринах автора не смущает?

Лицензию скачивают с сайта разрабов.

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