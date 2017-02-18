RollBack Rx Home для Windows

RollBack Rx Home 10.5 Build 2702327820

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Описание RollBack Rx Home 10.5 Build 2702327820Описание   Скачать RollBack Rx Home 10.5 Build 2702327820СКАЧАТЬ (10,5 Мб) Скриншоты RollBack Rx Home 10.5 Build 2702327820Скриншоты (8)   Статистика RollBack Rx Home 10.5 Build 2702327820Статистика   Отзывы о RollBack Rx Home 10.5 Build 2702327820Отзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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RollBack - мощное продвинутое приложение для создания снимков системы с последующим ее восстановлением при необходимости. Если по каким-либо причинам в работе Вашей системы стали возникать сбои, зависания, замечена потеря данных, что может быть вызвано вирусной атакой или функционированием отдельных приложений, то без данного инструмента просто не обойтись. Этот инструмент позволит Вам быстро откатиться до нужной точки всего в несколько простых действий.

Важно, что RollBack может вернуть "к жизни" не только утерянные файлы, но и такие настройки самой системы Windows, как параметры реестра, безопасности, рабочего стола, управления учетными записями пользователей и т.д. С помощью программы можно откатываться на совершенно произвольные промежутки времени - от минут до целых месяцев.

Работать с приложением очень легко и комфортно благодаря грамотно продуманному интерфейсу и простому функционалу, где все основные режимы вынесены в отдельные закладки. Чтобы создать точку восстановления, укажите ее название, дайте описание при необходимости и все. Аналогично и с восстановлением информации - потребуется только найти нужный снимок, а остальное программа сделает все сама.

Удобно, что если Вы не хотите откатывать все настройки системы, а только восставновить отдельные файлы или папки из точки сохранения, то и это возможно. Более того, при необходимости каждый снимок системы открывается как виртуальный диск, в котором можно "покопаться" через Проводник или другой файловый менеджер и найти необходимые данные.

Из дополнительных возможностей стоит отметить инструмент дефрагментации снимков, установку пароля на них, чтобы несанкционированные пользователи не получили доступ к информации, и планировщик автоматического создания точек восстановления по расписанию.

В целом, RollBack действительно очень удобная во всех отношениях программа, которая позволит Вам избежать проблем при сбоях и повреждении системы, так как Вы в любой момент сможете откатить изменения и восстановить работоспособность Windows. Такое приложение может быть рекомендовано как обязательное для пользователей всех уровней.

Скриншоты RollBack Rx Home:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 1 573
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - Расширения
 Программа RollBack Rx Home отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе RollBack Rx Home

Сергей про RollBack Home 10.3 [22-08-2015]

Прога работает нормально,но есть непонятки.
- Где она все-таки снимки хранит?
- В планировщике можно убрать:событие setup.exe?
- Говорят она с дефрагментаторами не дружит?
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Gennadi58 в ответ Сергей про RollBack Home 10.4 [20-10-2015]

1-да похер.
2-можно.
3-у неё свой отличный дефраг.
И наконец прога большой ГУТ.
-
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