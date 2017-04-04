DroidSheep Guard 3.0 для Android
DroidSheep Guard - программа позволяет защитить ваши аккаунты на Facebook, ebay, Twitter, LinkedIn и прочих. Злоумышленник не сможет их взломать используя вашу авторизированную сессию
Orbot 15.2.0 для Android
Orbot - отличная программа для мобильных устройств на базе Android, которая предлагает надежную связку прокси и сети Tor, благодаря чему запускаемые приложения используют безопасное интернет-соединение
Код Доступа Mail.Ru 1.1.0 для Android
Код Доступа Mail.Ru - фирменное приложение от популярного почтового (и не только) сервиса Mail.Ru, которое создаёт одноразовые коды для входа в Почту и другие приложения, поддерживающие двухфакторную аутентификацию
AirPush Detector 3.2 для Android
AirPush Detector - полезная и простая в использовании утилита для Android-смартфонов и планшетов, которая позволяет эффективно бороться с рекламой и push-уведомлениями, появляющимися в виде системных уведомлений в статус баре
Google Authenticator 4.74 для Android
Google Authenticator – создает дополнительную защиту вашего аккаунта Google при помощи генерирования кодов двухэтапной аутентификации на смартфоне. При входе в аккаунт, придется набирать не только пароль, но и специальный код подтверждения
Hotspot Shield 4.8.5 для Android
Hotspot Shield – надежный и быстрый VPN уже используют более 400 млн пользователей. Передовые технологии защиты и шифрования будут надежно защищать ваше интернет-соединение и предоставят вам доступ к различному контенту из любой страны