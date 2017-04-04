Norton Snap - сканер QR-кодов, который защитит ваше мобильное устройство и личную информацию от опасных QR-кодов. Блокирует небезопасные веб-сайты до того, как они загрузятся и позволят мошенникам украсть ваши данные. Предупреждает вас о возможных угрозах из сети.

Функции Norton Snap:

Автоматическое сканирование QR-кодов и проверка их безопасности.

Идентификация безопасных веб-сайтов. Блокирование вредоносных сайтов до их загрузки на мобильное устройство.

Просмотр места назначения QR-кода, а не только его сокращенного адреса, позволяет узнать, куда действительно ведет код.

Быстрый и простой обмен интересными сайтами и специальными предложениями с друзьями.

Вы сможете моментально определить, безопасен ли сайт, потенциально опасен, или же его следует избегать.

С помощью Norton Snap вы всегда будете на шаг впереди угроз и сможете пользоваться QR-кодами без риска. Norton Snap защищает вас, вашу личную информацию и данные от угроз из сети путем проверки безопасности веб-сайтов, привязанных к QR-кодам, еще до их загрузки на мобильное устройство.

При сканировании QR-кода Norton Snap проверяет рейтинг безопасности сайта с помощью Norton Safe Web. Безопасные сайты можно открывать сразу же, а опасные и подозрительные блокируются еще до того, как угрозы будут переданы на мобильное устройство. Безопасность сайта можно определить по значку «Оценка Norton». Если щелкнуть на значке, вы перейдете на веб-сайт Norton Safe Web, на котором можно получить дополнительную информацию, в том числе список обнаруженных угроз и полный адрес веб-сайта. Это позволяет узнать, куда точно ведет ссылка, не открывая ее. Кроме этого, Norton Snap позволяет быстро отправлять сообщения друзьям, чтобы поделиться интересными сайтами или специальными предложениями.