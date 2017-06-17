SterJo Wireless Network Scanner для Windows

SterJo Wireless Network Scanner 1.3

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Описание SterJo Wireless Network Scanner 1.3Описание   Скачать SterJo Wireless Network Scanner 1.3СКАЧАТЬ (927 Кб) Скриншоты SterJo Wireless Network Scanner 1.3Скриншоты (1)   Статистика SterJo Wireless Network Scanner 1.3Статистика   Отзывы о SterJo Wireless Network Scanner 1.3Отзывы (1)  
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SterJo Wireless Network Scanner - небольшая утилита, которая просканирует Вашу беспроводную сеть в течение нескольких секунд и покажет список всех подключенных к ней компьютеров или устройств. Т.е. теперь любой девайс - мобильный, портативный и т.д. - может быть обнаружен в Вашей сети, в том числе и сам роутер. Это поможет Вам определить и вычислить несанкционировано подключенных пользователей и принять меры для защиты своей беспроводной сети.

Для каждого устройства программа покажет его IP-адрес, имя хоста и MAC-адрес. Кроме того, отдельно идентифицируется компьютер, на котором запущена программа, и беспроводной маршрутизатор.

Настройки в программе практически отсутствуют: запускаете сканирование и смотрите на результаты. В общем, все достаточно просто и информативно - периодически запускайте SterJo Wireless Network Scanner и контролируйте свою сеть.

Скриншоты SterJo Wireless Network Scanner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 235
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСканеры, сниферы
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Отзывы о программе SterJo Wireless Network Scanner

mamont_s про SterJo Wireless Network Scanner 1.0 [06-01-2016]

Очень удобная утилита! Но скачивание с сайта блокируется как вредоносная, от производителя без проблем.Непонятно!
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