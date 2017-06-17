SterJo Wireless Network Scanner - небольшая утилита, которая просканирует Вашу беспроводную сеть в течение нескольких секунд и покажет список всех подключенных к ней компьютеров или устройств. Т.е. теперь любой девайс - мобильный, портативный и т.д. - может быть обнаружен в Вашей сети, в том числе и сам роутер. Это поможет Вам определить и вычислить несанкционировано подключенных пользователей и принять меры для защиты своей беспроводной сети.

Для каждого устройства программа покажет его IP-адрес, имя хоста и MAC-адрес. Кроме того, отдельно идентифицируется компьютер, на котором запущена программа, и беспроводной маршрутизатор.

Настройки в программе практически отсутствуют: запускаете сканирование и смотрите на результаты. В общем, все достаточно просто и информативно - периодически запускайте SterJo Wireless Network Scanner и контролируйте свою сеть.