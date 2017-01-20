UFS Explorer Standard Access - универсальная утилита для доступа к данным на различных файловых системах и носителях, доступ к которым не возможен или затруднен средствами операционной системы или стандартного программного обеспечения. Пригодится, когда файловая система не была повреждена и восстановление данных не требуется.
Поддерживает большинство популярных файловых систем, включая файловые системы Windows (NTFS, FAT), Linux (ReiserFS, Ext2/3, XFS), BSD (FFS), MacOS (HFS, HFS+), UDF, ISO9660 и другие, включая ряд специфических редакций, используемых в NAS. Предоставляет прямой доступ к файлам на дисках виртуальных машин. А с помощью плагина RAID Builder вы можете получить доступ к данным на любой RAID-системе.
Приложение работает в режиме "только чтение", что обеспечивает 100% безопасность ваших данных.
Особенности UFS Explorer Standard Access:
Автоматическое определение файловых систем.
Поддержка файловых систем: NTFS, FAT, HFS +, Ext2-Ext4, XFS, ReiserFS, JFS, UFS и т.д.
Полная поддержка Unicode и возможность правильного просмотра имен файлов.
Разнообразие поддерживаемых хранилищ: жесткие диски, флэш-накопители, карточки памяти различных цифровых устройств, файлы-образы таких накопителей, а также виртуальные диски систем виртуализации от ведущих вендоров.
Дополнительная поддержка сложных (RAID) хранилища.
Функция Диск-на-диске позволяет получить доступ к данным на образе диска или виртуальном диске, недоступном в "обычном" режиме без предварительного копирования целого образа во временный файл.
Имеет поддержку опционально подключаемых модулей (плагинов), позволяющих расширить функциональность программы. Такие модули входят в комплект поставки программы и могут быть активированы по необходимости.