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UFS Explorer Standard Access для Windows

UFS Explorer Standard Access 5.22

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Описание UFS Explorer Standard Access 5.22Описание   Скачать UFS Explorer Standard Access 5.22СКАЧАТЬ (9,62 Мб) Скриншоты UFS Explorer Standard Access 5.22Скриншоты (4)   Статистика UFS Explorer Standard Access 5.22Статистика   Отзывы о UFS Explorer Standard Access 5.22Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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UFS Explorer Standard Access - универсальная утилита для доступа к данным на различных файловых системах и носителях, доступ к которым не возможен или затруднен средствами операционной системы или стандартного программного обеспечения. Пригодится, когда файловая система не была повреждена и восстановление данных не требуется.

Поддерживает большинство популярных файловых систем, включая файловые системы Windows (NTFS, FAT), Linux (ReiserFS, Ext2/3, XFS), BSD (FFS), MacOS (HFS, HFS+), UDF, ISO9660 и другие, включая ряд специфических редакций, используемых в NAS. Предоставляет прямой доступ к файлам на дисках виртуальных машин. А с помощью плагина RAID Builder вы можете получить доступ к данным на любой RAID-системе.

Приложение работает в режиме "только чтение", что обеспечивает 100% безопасность ваших данных.

Особенности UFS Explorer Standard Access:

  • Автоматическое определение файловых систем.
  • Поддержка файловых систем: NTFS, FAT, HFS +, Ext2-Ext4, XFS, ReiserFS, JFS, UFS и т.д.
  • Полная поддержка Unicode и возможность правильного просмотра имен файлов.
  • Разнообразие поддерживаемых хранилищ: жесткие диски, флэш-накопители, карточки памяти различных цифровых устройств, файлы-образы таких накопителей, а также виртуальные диски систем виртуализации от ведущих вендоров.
  • Дополнительная поддержка сложных (RAID) хранилища.
  • Функция Диск-на-диске позволяет получить доступ к данным на образе диска или виртуальном диске, недоступном в "обычном" режиме без предварительного копирования целого образа во временный файл.
  • Имеет поддержку опционально подключаемых модулей (плагинов), позволяющих расширить функциональность программы. Такие модули входят в комплект поставки программы и могут быть активированы по необходимости.
Скриншоты UFS Explorer Standard Access:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программыНе копирует файлы более 256KB
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 432
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - HDD утилиты

Отзывы о программе UFS Explorer Standard Access

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