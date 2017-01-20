UFS Explorer Standard Access - универсальная утилита для доступа к данным на различных файловых системах и носителях, доступ к которым не возможен или затруднен средствами операционной системы или стандартного программного обеспечения. Пригодится, когда файловая система не была повреждена и восстановление данных не требуется.

Поддерживает большинство популярных файловых систем, включая файловые системы Windows (NTFS, FAT), Linux (ReiserFS, Ext2/3, XFS), BSD (FFS), MacOS (HFS, HFS+), UDF, ISO9660 и другие, включая ряд специфических редакций, используемых в NAS. Предоставляет прямой доступ к файлам на дисках виртуальных машин. А с помощью плагина RAID Builder вы можете получить доступ к данным на любой RAID-системе.

Приложение работает в режиме "только чтение", что обеспечивает 100% безопасность ваших данных.

Особенности UFS Explorer Standard Access: