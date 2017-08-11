UFS Explorer RAID Recovery - профессиональная программа для восстановления данных с жестких дисков, образов дисков и разделов, RAID-массивов и дисков виртуальных машин. Является дополнением для восстановления сложных RAID-систем, восстановления потерянных и удаленных данных из этих систем к программе UFS Explorer Standard Recovery.

Встроенный RAID-Builder инструмент, который организует бесперебойную работу на RAID-хранилищ любого уровня. Позволяет создавать, редактировать и сохранять конфигурацию виртуальной RAID.

Программа предназначена для использования как профессионалами, так и обычными пользователями без специальных навыков.

Особенности UFS Explorer RAID Recovery: