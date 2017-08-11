UFS Explorer RAID Recovery для Windows

UFS Explorer RAID Recovery 5.23.0.4615

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Описание UFS Explorer RAID Recovery 5.23.0.4615Описание   Скачать UFS Explorer RAID Recovery 5.23.0.4615СКАЧАТЬ (6,32 Мб) Скриншоты UFS Explorer RAID Recovery 5.23.0.4615Скриншоты (3)   Статистика UFS Explorer RAID Recovery 5.23.0.4615Статистика   Отзывы о UFS Explorer RAID Recovery 5.23.0.4615Отзывы (0)  
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UFS Explorer RAID Recovery - профессиональная программа для восстановления данных с жестких дисков, образов дисков и разделов, RAID-массивов и дисков виртуальных машин. Является дополнением для восстановления сложных RAID-систем, восстановления потерянных и удаленных данных из этих систем к программе UFS Explorer Standard Recovery.

Встроенный RAID-Builder инструмент, который организует бесперебойную работу на RAID-хранилищ любого уровня. Позволяет создавать, редактировать и сохранять конфигурацию виртуальной RAID.

Программа предназначена для использования как профессионалами, так и обычными пользователями без специальных навыков.

Особенности UFS Explorer RAID Recovery:

  • Включает в себя шестнадцатеричный редактор для краткого анализа данных на разделах и дисках.
  • Работает под управлением 32х и 64х разрядных версий Windows.
  • Поддерживаемые файловые системы: FAT/FAT32/exFAT, NTFS, HFS/HFS+, XFS, Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS, JFS/JFS2, UFS/UFS2, NWFS, ZFS, NSS.
  • Полная поддержка Unicode.
  • Расширенные функции, такие как восстановление RAID с дополнительными внешними модулями.
  • Имеет встроенный VIM-Import инструмент, который позволяет импортировать файлы выполнения программного обеспечения виртуальных изображений (.vim) для дальнейших операций.
  • Возможность сохранить созданную конфигурацию RAID в качестве файла, а затем загрузить его для дальнейших операций.
Скриншоты UFS Explorer RAID Recovery:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $114.95
Ограничение в работе программыНе восстанавливает файлы больше 768KB
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 439
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе UFS Explorer RAID Recovery

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