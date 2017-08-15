Sleep as Android для Android

Sleep as Android 20170724 для Android

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Описание Sleep as Android 20170724 для AndroidОписание   Скачать Sleep as Android 20170724 для AndroidСКАЧАТЬ (10,78 Мб) Скриншоты Sleep as Android 20170724 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Sleep as Android 20170724 для AndroidСтатистика   Отзывы о Sleep as Android 20170724 для AndroidОтзывы (0)  
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Sleep as Android - умный будильник с отслеживанием циклов сна, который мягко разбудит вас в самый оптимальный момент для приятного утра и бодрого самочувствия на протяжении всего дня.

Это приложение имеет множество интересных опций и настроек, что позволит вам получить действительно продуктивный сон, после которого вы почувствуете себя отдохнувшим и набравшимся сил для нового дня.

Основные возможности Sleep as Android:

  • Отслеживание циклов сна с “умным” пробуждением.
  • График истории сна.
  • Информация о дефиците сна, глубоком сне и статистике храпа.
  • Будильники мягкой громкости со звуками природы (birds, sea, storm и др.).
  • Плейлисты будильников.
  • Колыбельные звуков природы с бинауральными тонами для быстрого отхода ко сну.
  • Проверка пробуждения через CAPTCHA (математический способ, счёт овец, тряска телефона, QR код или NFC метка).
  • Запись разговоров во сне, определение храпа и функция анти-храп.
  • Интеграция с популярными социальными сетями FaceBook и Twitter, через которые можно делиться информацией, и многое-многое другое.

Одним словом, с приложением ваш сон станет здоровым, приятным и полноценным.

Скриншоты Sleep as Android:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 514
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы - Биоритмы, сонники
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Отзывы о программе Sleep as Android

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