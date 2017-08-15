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Sleep as Android 20170724 для Android
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Sleep as Android - умный будильник с отслеживанием циклов сна, который мягко разбудит вас в самый оптимальный момент для приятного утра и бодрого самочувствия на протяжении всего дня.
Это приложение имеет множество интересных опций и настроек, что позволит вам получить действительно продуктивный сон, после которого вы почувствуете себя отдохнувшим и набравшимся сил для нового дня.
Основные возможности Sleep as Android:
- Отслеживание циклов сна с “умным” пробуждением.
- График истории сна.
- Информация о дефиците сна, глубоком сне и статистике храпа.
- Будильники мягкой громкости со звуками природы (birds, sea, storm и др.).
- Плейлисты будильников.
- Колыбельные звуков природы с бинауральными тонами для быстрого отхода ко сну.
- Проверка пробуждения через CAPTCHA (математический способ, счёт овец, тряска телефона, QR код или NFC метка).
- Запись разговоров во сне, определение храпа и функция анти-храп.
- Интеграция с популярными социальными сетями FaceBook и Twitter, через которые можно делиться информацией, и многое-многое другое.
Одним словом, с приложением ваш сон станет здоровым, приятным и полноценным.
|Скриншоты Sleep as Android:
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