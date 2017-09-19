SterJo Google Ad Blocker - эффективный инструмент для блокировки рекламных блоков от Google на любых web-сайтах. На сегодняшний день практически уже невозможно встретить ресурс в интернете, на котором бы не было рекламной информации от софтверного гиганта Google. Зачастую, эти рекламные баннеры не только отвлекают от повседневной деятельности в Сети, но и неимоверно раздражают. Избавиться от рекламных модулей Вам поможет простенькая утилита SterJo Google Ad Blocker.

Эта программа не содержит вообще никаких настроек. Вам нужно только установить этот блокиратор и, используя кнопки блокировать / не блокировать, управлять отображением рекламы посещаемых сайтах. SterJo Google Ad Blocker совместим со всеми популярными браузерами, в том числе Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer и др.

В общем, наслаждайтесь полноценным серфингом в интернете, не отвлекаясь на посторонние всплывающие и мигающие рекламные объявления с приложением SterJo Google Ad Blocker.