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Musixmatch для iOS

Musixmatch 6.6 для iPhone, iPad

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Описание Musixmatch 6.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать Musixmatch 6.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (81.6 Мб) Скриншоты Musixmatch 6.6 для iPhone, iPadСкриншоты (11)   Статистика Musixmatch 6.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Musixmatch 6.6 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Musixmatch - крупнейший в мире каталог песен со словами, позволяющий наслаждаться любимой музыкой вместе с синхронизированным текстом. Теперь получить текст любой песни по Вашему желанию очень легко и просто: Вам нет нужды вести утомительные запросы в поисковых системах - введите название композиции или даже часть слов из песни в Musixmatch, и уже через несколько секунд получите весь текст искомого трека.

Любую композицию можно тут же воспроизвести, сопровождая синхронизированным текстом - очень удобно, если хотите петь вместе с исполнителем песни, а всех слов не знаете. Кстати, такой метод может Вам пригодиться для тренировки пения в караоке.

Ну и еще одной весьма полезной опцией Musixmatch является распознавание звучащей вокруг Вас музыки. Можно определить текст, исполнителя и название композиции, которая звучит по радио, ТВ, плеере, громкоговорителе на улице и т.д.

В довершение стоит отметить, что приложение Musixmatch получило награду “Выбор редакции” в 155 странах в App Store, а также стало победителем в конкурсе "Лучшее приложение 2013 года".

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Musixmatch:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 224
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое

Отзывы о программе Musixmatch

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