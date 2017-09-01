VideoCat - программа для создания и ведения каталога фильмов на домашнем компьютере. В отличии от других подобных приложений, здесь не содержится лишний функционал - все только для того, чтобы Вы могли быстро и удобно найти нужный фильм или мультик на своих дисках, не отвлекаясь на посторонние детали.

Удобно, что VideoCat является портативной программой (не нуждается в инсталляции), поэтому достаточно скопировать файлы приложения в нужное Вам место, прописав автозапуск каталога в файл autorun.ini, чтобы приступать к выбору фильма сразу после подключения диска.

Несмотря на небольшой размер, VideoCat обладает всем необходимым функционалом для ведения фильмотеки:

автоматический поиск фильмов на локальных и внешних дисках;

автоматическая загрузка постеров для фильмов и папок по их названиям;

загрузка постеров из файлов на жёстком диске или по URL картинки;

быстрый поиск по названию или жанру;

возможность назначения различных плееров для форматов видео, отличных от плееров по умолчанию;

возможность назначить отдельный плеер для фильмов в формате 3D;

автоматическое монтирование BD образов (только если проигрыватель виртуальных дисков поддерживает настройку через командную строку);

поиск фильмов и просмотр базы данных без физического подключения внешнего диска с фильмами, что избавляет от необходимости перебирать внешние носители в поисках нужного фильма.

В целом, все достаточно просто и понятно, зато теперь Вы сможете быстро и легко найти интересующее видео и запустить его просмотр в несколько простых действий.