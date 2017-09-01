VideoCat для Windows

VideoCat 1.2.263.0

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Описание VideoCat 1.2.263.0Описание   Скачать VideoCat 1.2.263.0СКАЧАТЬ (56,86 Мб) Скриншоты VideoCat 1.2.263.0Скриншоты (2)   Статистика VideoCat 1.2.263.0Статистика   Отзывы о VideoCat 1.2.263.0Отзывы (0)  
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4.73 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 4.73 из 5
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VideoCat - программа для создания и ведения каталога фильмов на домашнем компьютере. В отличии от других подобных приложений, здесь не содержится лишний функционал - все только для того, чтобы Вы могли быстро и удобно найти нужный фильм или мультик на своих дисках, не отвлекаясь на посторонние детали.

Удобно, что VideoCat является портативной программой (не нуждается в инсталляции), поэтому достаточно скопировать файлы приложения в нужное Вам место, прописав автозапуск каталога в файл autorun.ini, чтобы приступать к выбору фильма сразу после подключения диска.

Несмотря на небольшой размер, VideoCat обладает всем необходимым функционалом для ведения фильмотеки:

  • автоматический поиск фильмов на локальных и внешних дисках;
  • автоматическая загрузка постеров для фильмов и папок по их названиям;
  • загрузка постеров из файлов на жёстком диске или по URL картинки;
  • быстрый поиск по названию или жанру;
  • возможность назначения различных плееров для форматов видео, отличных от плееров по умолчанию;
  • возможность назначить отдельный плеер для фильмов в формате 3D;
  • автоматическое монтирование BD образов (только если проигрыватель виртуальных дисков поддерживает настройку через командную строку);
  • поиск фильмов и просмотр базы данных без физического подключения внешнего диска с фильмами, что избавляет от необходимости перебирать внешние носители в поисках нужного фильма.

В целом, все достаточно просто и понятно, зато теперь Вы сможете быстро и легко найти интересующее видео и запустить его просмотр в несколько простых действий.

Что нового в VideoCat 1.2.263.0?
  • Сохранение полноэкранного режима
  • При ручном добавлении фильма, автоматически обновляется состав фильмов для персон
  • Возможность скрыть дополнительное название в каталоге
  • Описания, комментарии и тех.инфо не перекрываются контролом выбора кадров
Скриншоты VideoCat:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 150
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКаталогизаторы - Файловые менеджеры
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Отзывы о программе VideoCat

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