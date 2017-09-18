Eda.ua - Доставка еды - быстрый и эффективный способ заказать еду на дом. Сервис, который объединяет украинские службы доставки еды из ресторанов, кафе, онлайн-супермаркетов и магазинов в единую систему.

Приложение дает возможность потребителям заказать еду в режиме реального времени из местных заведений через один интернет-портал.

От пиццы, суши, бургеров, пирогов до мексиканской и индийской кухни - вы можете легко заказать еду из целого ряда ресторанов с помощью нескольких кликов.

В свою очередь, сервис помогает небольшим заведениям появиться в интернете и наладить свою технологию обработки онлайн-заказов, а более крупным брендам установить дополнительные источники дохода.

Сервис объеденяет следующие города: Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепропетровск, Винница, Николаев, Запорожье, Кривой Рог.