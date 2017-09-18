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Eda.ua - Доставка еды для Android

Eda.ua - Доставка еды 1.12.17 для Android

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Описание Eda.ua - Доставка еды 1.12.17 для AndroidОписание   Скачать Eda.ua - Доставка еды 1.12.17 для AndroidСКАЧАТЬ (20,34 Мб) Скриншоты Eda.ua - Доставка еды 1.12.17 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Eda.ua - Доставка еды 1.12.17 для AndroidСтатистика   Отзывы о Eda.ua - Доставка еды 1.12.17 для AndroidОтзывы (0)  
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Eda.ua - Доставка еды - быстрый и эффективный способ заказать еду на дом. Сервис, который объединяет украинские службы доставки еды из ресторанов, кафе, онлайн-супермаркетов и магазинов в единую систему.

Приложение дает возможность потребителям заказать еду в режиме реального времени из местных заведений через один интернет-портал.

От пиццы, суши, бургеров, пирогов до мексиканской и индийской кухни - вы можете легко заказать еду из целого ряда ресторанов с помощью нескольких кликов.

В свою очередь, сервис помогает небольшим заведениям появиться в интернете и наладить свою технологию обработки онлайн-заказов, а более крупным брендам установить дополнительные источники дохода.

Сервис объеденяет следующие города: Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепропетровск, Винница, Николаев, Запорожье, Кривой Рог.

 

Что нового в Eda.ua - Доставка еды 1.12.17 для Android?
  • Исправлена валидация суммы минимального заказа
  • Добавлена возможность перехода с страницы блюда в меню ресторана
  • Добавлена возможность перехода с корзины в меню ресторана
Скриншоты Eda.ua - Доставка еды:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 306
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКулинария, напитки
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Отзывы о программе Eda.ua - Доставка еды

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