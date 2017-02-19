Angry Birds Fight - продолжение веселых приключений со злыми птичками, где Вам для достижения цели предстоит сначала решить головоломку по известному принципу "три в ряд". Чтобы зарабатать очки для своего героя, постарайтесь найти и собрать как можно больше комбинаций одинаковых персонажей на игровом поле 7 на 7 за отведенное время. Эти очки пригодятся в последующих схватках 1 на 1 с противниками, среди которых будут не только вредные Свины. Если сможете собрать достаточное количество бонусов, то выйдете победителем схватки и продолжите приключения. А приключения будут - и еще какие: исследуйте полные опасностей острова и преодолевайте их, решая головоломки.

По ходу игры Ваш персонаж будет зарабатывать различные призовые предметы (карандаш, шляпа, очки и др.), которые добавляют силу Птичке. Кроме того, Вы и сами можете улучшать характеристики своего героя, приобретая для него дополнительную "прокачку", которая влияет как на облик, так и на боевые возможности.

В Angry Birds Fight можно играть против друзей (и врагов) в реальном времени по всему миру, соревнуясь в скорости и ловкости. В целом, эта игра, как и остальные приключения серии Angry Birds, выглядит очень интересной, захватывающей и веселой, позволяя Вам увлекательно провести свободное время.