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Angry Birds Fight для iOS

Angry Birds Fight 2.5.6 для iPhone, iPad

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Описание Angry Birds Fight 2.5.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать Angry Birds Fight 2.5.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (149 Мб) Скриншоты Angry Birds Fight 2.5.6 для iPhone, iPadСкриншоты (14)   Статистика Angry Birds Fight 2.5.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Angry Birds Fight 2.5.6 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Angry Birds Fight - продолжение веселых приключений со злыми птичками, где Вам для достижения цели предстоит сначала решить головоломку по известному принципу "три в ряд". Чтобы зарабатать очки для своего героя, постарайтесь найти и собрать как можно больше комбинаций одинаковых персонажей на игровом поле 7 на 7 за отведенное время. Эти очки пригодятся в последующих схватках 1 на 1 с противниками, среди которых будут не только вредные Свины. Если сможете собрать достаточное количество бонусов, то выйдете победителем схватки и продолжите приключения. А приключения будут - и еще какие: исследуйте полные опасностей острова и преодолевайте их, решая головоломки.

По ходу игры Ваш персонаж будет зарабатывать различные призовые предметы (карандаш, шляпа, очки и др.), которые добавляют силу Птичке. Кроме того, Вы и сами можете улучшать характеристики своего героя, приобретая для него дополнительную "прокачку", которая влияет как на облик, так и на боевые возможности.

В Angry Birds Fight можно играть против друзей (и врагов) в реальном времени по всему миру, соревнуясь в скорости и ловкости. В целом, эта игра, как и остальные приключения серии Angry Birds, выглядит очень интересной, захватывающей и веселой, позволяя Вам увлекательно провести свободное время.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Angry Birds Fight:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 344
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Головоломки

Отзывы о программе Angry Birds Fight

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