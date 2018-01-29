8 Zip Lite — архиватор для смартфонов, работающих под управлением ОС Windows Phone. Дает возможность работать с самым распространенным форматом архивов - zip, а также с другими форматами архивов. Работа с zip-архивами возможна сразу после установки приложения. Вы сможете открывать, просматривать создавать и распаковывать такие архивы. Другие форматы поддерживают только режиме просмотра. Для получения всех возможностей при работе со всеми форматами архивов нужно купить полную версию приложения.

В 8 Zip Lite есть встроенный медиаплеер, который дает возможность открывать видео-файлы, изображения, прослушивать музыкальные файлы.

При создании нового архива вы можете выбрать метод и уровень сжатия, установить шифрование.