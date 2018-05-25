ScraperDecryptor для Windows

ScraperDecryptor 1.0.0.3

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Описание ScraperDecryptor 1.0.0.3Описание   Скачать ScraperDecryptor 1.0.0.3СКАЧАТЬ (499 Кб) Скриншоты ScraperDecryptor 1.0.0.3Скриншоты (3)   Статистика ScraperDecryptor 1.0.0.3Статистика   Отзывы о ScraperDecryptor 1.0.0.3Отзывы (0)  
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ScraperDecryptor - утилита от Лаборатории Касперского для борьбы с зловредом Trojan-Ransom.Win32.Scraper (другие названия: TorLocker).

Вредоносная программа Trojan-Ransom.Win32.Scraper зашифровывает пользовательские файлы, чтобы сделать невозможной работу с ними. После того, как данные заблокированы, пользователю выдвигается требование выкупа.

Утилита ScraperDecryptor используется для расшифровки файлов, зашифрованных вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Scraper.
 
 Возможности :

  • Выбор области проверки зашифрованных файлов.
  • Удаление или расшифровка зашифрованных файлов.
  • История проверок.
Скриншоты ScraperDecryptor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 688
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе ScraperDecryptor

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