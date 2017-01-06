SpyShelter Firewall - двусторонний интернет-брандмауэр. Обеспечивает обнаружение входящих и исходящих сетевых запросов, что позволяет контролировать каждое установленное соединение. Это свойство блокирует попытки хакеров подсоединиться к вашему компьютеру и запрещает доступ в интернет для нежелательных программ.

Особенности программы:

Комплексная защита приватности

SpyShelter Firewall - это эффективное и простое в использовании приложение, которое поможет вам защитить ваш компьютер от известных и неизвестных вредоносных программ, например, кейлоггеров. SpyShelter Firewall непрерывно следит за всеми уязвимыми местами вашей операционной системы, чтобы гарантировать, что ваша конфиденциальная информация надежно защищена от хищения.

Инновационная, эксклюзивная технология

Различные модули, интегрированные в ядро SpyShelter, позволяют программе понимать, как работает вредоносное ПО и как оно пытается изменить ваши системные файлы. Эти модули гарантируют, что ваш компьютер защищен от враждебных вторжений, которые нарушают конфиденциальность вашей информации. Это означает, что SpyShelter способен обнаружить и остановить наиболее сложные вредоносные программы 'нулевого дня' даже до того, как анти-вирусные лаборатории найдут способ их обнаружения и устранения.

Быстрый, надежный и простой в использовании

Благодаря своему уникальному функционалу, SpyShelter Firewall не нуждается в ежедневных обновлениях баз данных и совместим с анти-вирусами и прочими программами безопасности. Быстрый и безопасный алгоритм работы гарантирует очень низкое, практически незаметное потребление системных ресурсов и не влияет на быстродействие вашего компьютера.