SpyShelter Firewall - двусторонний интернет-брандмауэр. Обеспечивает обнаружение входящих и исходящих сетевых запросов, что позволяет контролировать каждое установленное соединение. Это свойство блокирует попытки хакеров подсоединиться к вашему компьютеру и запрещает доступ в интернет для нежелательных программ.
Особенности программы:
Комплексная защита приватности
SpyShelter Firewall - это эффективное и простое в использовании приложение, которое поможет вам защитить ваш компьютер от известных и неизвестных вредоносных программ, например, кейлоггеров. SpyShelter Firewall непрерывно следит за всеми уязвимыми местами вашей операционной системы, чтобы гарантировать, что ваша конфиденциальная информация надежно защищена от хищения.
Инновационная, эксклюзивная технология
Различные модули, интегрированные в ядро SpyShelter, позволяют программе понимать, как работает вредоносное ПО и как оно пытается изменить ваши системные файлы. Эти модули гарантируют, что ваш компьютер защищен от враждебных вторжений, которые нарушают конфиденциальность вашей информации. Это означает, что SpyShelter способен обнаружить и остановить наиболее сложные вредоносные программы 'нулевого дня' даже до того, как анти-вирусные лаборатории найдут способ их обнаружения и устранения.
Быстрый, надежный и простой в использовании
Благодаря своему уникальному функционалу, SpyShelter Firewall не нуждается в ежедневных обновлениях баз данных и совместим с анти-вирусами и прочими программами безопасности. Быстрый и безопасный алгоритм работы гарантирует очень низкое, практически незаметное потребление системных ресурсов и не влияет на быстродействие вашего компьютера.
Поставил SpyShelter Firewall 10.8.0 , активировал ,потестил ,не понравилась. Глючит ,работает непонятно как , в общем не вызвала эта программка доверия.
В сравнении с Online Armor Firewall , SpyShelter Firewall показался детским садиком . | | Ответить
сергей в ответ be-be про SpyShelter Firewall 10.7.9 [07-11-2016]
от него отказались разрабочики , получив за прекращение поддержки хороший откат от "продвиженцев" виндовс 10 | | Ответить
бе-бе-бе про SpyShelter Firewall 10.7.8 [24-06-2016]
SpyShelter Firewall ставить на сетевой сервис 10 бесполезно , он не закроет шпионский трафик-дыры заложенные в самой системе "виндовс" 10 , так как 10-ка сама является трояном. | | Ответить
Николай про SpyShelter Firewall 10.6.1 [03-01-2016]
Кстати измените описание!У меня данная программа стоит на виндовс 10.И официальный разработчик поддерживает виндовс 10. | | Ответить
Николай про SpyShelter Firewall 10.6.1 [03-01-2016]
PS.Забыл добавить,что помимо лёгкости у него отличная защита...Хитман про и мбам констатируют отсутствие вирусов....хотя лазию где ток могу.....очень радует обнаружение ПНП-даже жена не умудрилась с такой защитой ничего из нежелательного установить. 1 | | Ответить
Николай про SpyShelter Firewall 10.6.1 [03-01-2016]
Использую данную программу примерно пол года. Стоит в связке с пандой фри (ради детекта) все известные мне тесты (типа комодо ликтест, антитест и минисекьюрити тест) проходит на отлично!!!! Очень доволен!!!!Лёгкий и не загружающий систему. Один недостаток-ни как не могу с ним запустить игру айон легенд....я не професионал в безопасности и не могу понять,что он там блочит,чтоб в исключения внести.... В общем на время запуска игры я его просто отключаю....панда то остаётся.....тем более знаю,что игра реально не вирусная... 1 | 3 | Ответить