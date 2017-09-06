Touchgrind BMX – симулятор велосипедного спорта, а именно - велосипедного мотокросса или BMX. Станьте профессионалом этого захватывающего вида спорта и выполняйте ошеломляющие трюки в различных уголках планеты.

Как и в реальном виде спорта, научиться кататься на велосипеде BMX не так уж и сложно, а вот достигнуть мастерства в выполнении трюков может понадобиться много времени. Реализм Touchgrind BMX находится на высоком уровне и при прохождении трассы, вам придется учитывать класс велосипеда, тип покрытия, погодные и другие условия.

Красочная графика, реалистичное поведение велосипеда, отменное звуковое сопровождение – все это вас ожидает в симуляторе.