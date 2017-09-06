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Touchgrind BMX для Android

Touchgrind BMX 1.26 для Android

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Описание Touchgrind BMX 1.26 для AndroidОписание   Скачать Touchgrind BMX 1.26 для AndroidСКАЧАТЬ (4,2 Мб) Скриншоты Touchgrind BMX 1.26 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Touchgrind BMX 1.26 для AndroidСтатистика   Отзывы о Touchgrind BMX 1.26 для AndroidОтзывы (0)  
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Touchgrind BMX – симулятор велосипедного спорта, а именно - велосипедного мотокросса или BMX. Станьте профессионалом этого захватывающего вида спорта и выполняйте ошеломляющие трюки в различных уголках планеты.

Как и в реальном виде спорта, научиться кататься на велосипеде BMX не так уж и сложно, а вот достигнуть мастерства в выполнении трюков может понадобиться много времени. Реализм Touchgrind BMX находится на высоком уровне и при прохождении трассы, вам придется учитывать класс велосипеда, тип покрытия, погодные и другие условия.

Красочная графика, реалистичное поведение велосипеда, отменное звуковое сопровождение – все это вас ожидает в симуляторе.

 

Скриншоты Touchgrind BMX:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 221
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Спорт
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Отзывы о программе Touchgrind BMX

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