MX Player 1.8.21 для Android
MX Player – популярнейший видео-плеер для Android-устройств. В программе присутствует возможность выбирать аудио-дорожки и показывать субтитры (параметры шрифта,
Бизон ТВ 1.0.440 для Android
Бизон ТВ – онлайн-телевидение с эфирными и кабельными телеканалами в отличном качестве. Часть каналов находится в открытом доступе, а остальные доступны в
Adobe Flash Player 11.1.115.81 / 11.1.111.73 для Android
Adobe Flash Player – мультимедийная платформа, созданная для просмотра и воспроизведения контента в формате Flash. Некоторые Android-приложения также требуют наличия
FS VideoBox 2.3.7 для Android
FS VideoBox – приложения для поиска видео на популярных ресурсах tree.tv, ex.ua, zona.mobi, filmix.net, kinokong.net и др. Для облегчения поиска присутствуют
BSPlayer FREE 1.29.194 для Android
BSPlayer FREE – порадует пользователей поддержкой большого количества форматов (divx, flv, mov, mkv, mp4, avi и др), откроет «расшареные» файлы по Wi-Fi, найдет
SopCast 1.2.8 для Android
SopCast – позволяет смотреть телеканалы P2P-сети в режиме онлайн. Кроме этого, программа умеет воспроизводить видео-файлы или потоковое видео. Качество картинки