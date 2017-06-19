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OttPlayer для Android

OttPlayer 4.1.11 для Android

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Описание OttPlayer 4.1.11 для AndroidОписание   Скачать OttPlayer 4.1.11 для AndroidСКАЧАТЬ (16,39 Мб) Скриншоты OttPlayer 4.1.11 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика OttPlayer 4.1.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о OttPlayer 4.1.11 для AndroidОтзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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OttPlayer - сервис, который позволяет вам собрать всё ваше IP-телевидение в одном плейлисте, настроить порядок каналов, получить электронную программу передач. Смотрите IPTV от вашего провайдера или из других источников на телефоне, планшете, приставке или телевизоре. OttPlayer даёт возможность смотреть ваши любимые передачи как в уютном домашнем кинотеатре, так и в любом другом месте, где есть Интернет.

Возможности приложение:

  • Поддержка протоколов: HLS, RTSP, TS by UDP, RTMP
  • Поддержка плейлистов M3U8
  • Удобное управление плейлистом (агрузка и редактирование плейлистов, добавление/удаление групп каналов)
  • Иконки для каналов
  • Отсутствие рекламы
  • Централизованным управлением через сайт

Внимание! Данное приложение не содержит тв-каналов, а является инструментом для удобного просмотра IPTV.

Для использования OttPlayer, прежде всего будет необходим список каналов (m3u8 плейлист). Вы можете получить его из любого удобного источника(Ваш провайдер, интернет провайдер IPTV).

  1. Нужно создать аккаунт на сайте https://ottplayer.es
  2. Прописать в приложении информацию о регистрации - логин и пароль
  3. Закачать плейлист на сайт https://ottplayer.es (предварительно скачанный из вашего источника)
  4. Привязать устройство к плейлисту
Что нового в OttPlayer 4.1.11 для Android?

  • Исправлены ошибки.
Скриншоты OttPlayer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 535
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе OttPlayer

02091973 про OttPlayer 2.0.9 для Android [28-06-2016]

Вот ЭТО Вещь!!!
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02091973 про OttPlayer 1.1.4 для Android [30-06-2015]

Супер!!!
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