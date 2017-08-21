Essential Data Tools для Windows

Essential Data Tools 2.10

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Описание Essential Data Tools 2.10Описание   Скачать Essential Data Tools 2.10СКАЧАТЬ (16,44 Мб) Скриншоты Essential Data Tools 2.10Скриншоты (7)   Статистика Essential Data Tools 2.10Статистика   Отзывы о Essential Data Tools 2.10Отзывы (0)  
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Essential Data Tools - набор утилит для восстановления потерянных данных, чтения и копирования информации с поврежденных CD/DVD-дисков, поиска и удаления дубликатных файлов, автоматического создания резервных копий, безвозвратного стирания данных. Состав сборки включает в себя следующие инструменты:

  • Easy Photo Recovery - надежное решение для восстановления потерянные фотографий и видеофайлов.
  • FileRescue Professional - простая в работе, но достаточно мощная программа для восстановления удаленных и потерянных файлов и папок. Этот инструмент позволяет вернуть файлы, удаленные в результате неосторожного форматирования, вирусных атак, ошибок в работе программного обеспечения, удаленные из Корзины, а также и в случае удаления помимо Корзины.
  • ExtraBackup - утилита для автоматического создания резервных копий данных. При помощи ExtraBackup можно сохранить копии важных файлов и папок как на локальном, так и съемном носителе, чтобы потом при необходимости все быстро восстановить.
  • Secure Data Eraser - решение для безопасного и безвозвратного удаления секретных данных. Этот инструмент позволяет стирать файлы, диски и незанятое дисковое пространство таким образом, что восстановление информации на них становится невозможным.
  • AnyReader - поможет прочитать информацию и скопировать данные с поврежденных оптических носителей CD/DVD, ненадежных сетей LAN (Wi-Fi), битых флешек и даже дискет.
  • Duplicate File Remover - удобное решение для глубокого качественного поиска и обработки дубликатов файлов на компьютере.

Имея на своем ПК такой набор программ, Вы без труда сможете восстановить нужную информацию, сохранить важные данные и почистить свой компьютер от ненужного мусора.

Скриншоты Essential Data Tools:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $99.95
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 674
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - Очистка диска - Резервное копирование
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