Почта России для Windows Phone

Почта России 2.1.4.4

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Описание Почта России 2.1.4.4Описание   Скачать Почта России 2.1.4.4СКАЧАТЬ (8,96 Мб) Скриншоты Почта России 2.1.4.4Скриншоты (6)   Статистика Почта России 2.1.4.4Статистика   Отзывы о Почта России 2.1.4.4Отзывы (1)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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Почта России — официальное приложение для Windows Phone смартфонов от самой быстрой в мире почтовой службы. С его помощью вы сможете отслеживать почтовые отправления, получать уведомления об изменении статуса посылки, получать информацию о стоимости пересылки, включая все сборы.

Для добавления отправления в список слежения можно не вводить его код вручную, а отсканировать штрих-код встроенной камерой смартфона.

Кроме этого приложение Почта России покажет на карте расположение всех почтовых отделений в вашем городе, поможет найти ближайшее отделение. Вы сможете оценить качество работы того или иного отделения почты России. Есть возможность узнать почтовый индекс, введя адрес.

Скриншоты Почта России:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 016
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Почта России

строитель соц жилья про Почта России 1.0.6.0 [30-06-2015]

Супер полезное приложение для всех.
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