Storage Cleaner 1.0.0.11
Storage Cleaner - приложение для Windows Phone смартфонов, позволяющее очистить память устройства от ненужных старых файлов, занимающих лишнее место и тормозящих
Почта России 2.1.2.0
Отслеживайте движение почтовых посылок, бандеролей и заказных писем, получайте уведомления об изменении их статуса, находите на карте ближайшее к вам почтовое
MD5 Hasher 1.0.0.0
MD5 Hasher - совсем небольшая утилита, с помощью которой можно быстро вычислить хеш-строку MD5 из любой текстовой строки произвольной длины. Это может быть полезно в
Уровень 2.1.2.0
Уровень - электронный уровень для измерения угла отклонения по вертикали и горизонтали. Можно выбрать точность измерения до градуса, 1/2 градуса или десятых долей
Зеркало 4.0.1.0
Зеркало - оригинальное приложение для Windows Phone смартфонов, которое превращает ваш гаджет в зеркало. Смартфон должен обязательно должен иметь фронтальную камеру.
KeyKeeper 1.0.8.2509
KeyKeeper - утилита для хранения конфиденциальной информации на Windows Phone смартфоне. Доступ к ней осуществляется только после ввода пароля. Приложение не имеет