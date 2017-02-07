Movavi Photo Studio для Windows

Movavi Photo Studio 1.0.3

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Movavi Photo Studio 1.0.3Описание   Скачать Movavi Photo Studio 1.0.3СКАЧАТЬ (110,46 Мб) Скриншоты Movavi Photo Studio 1.0.3Скриншоты (5)   Статистика Movavi Photo Studio 1.0.3Статистика   Отзывы о Movavi Photo Studio 1.0.3Отзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Movavi Photo Studio - мощный многофункциональный графический редактор, который превратит Ваши фотографии в настоящие произведения искусства. Вы сможете улучшить качество изображений буквально в один клик, применив опцию автоматической оптимизации. Кроме того, доступны и ручные настройки для более точной цветокоррекции.

Тут доступны опции регулирования контраста, яркости, насыщенности, температуры, экспозиции. Конечно же, есть в этой фотостудии и инструменты вращения, отражения, обрезки и выравнивания снимков, редактор размера, возможность изменения фона и добавления рамок, нанесения произвольного текста и многое другое. Особо стоит отметить функцию удаляйте из кадра лишних элементов, которые неудачно попали на фотографию.

Но и это еще не все. В приложении реализованы готовые предустановки, которые могут сделать фотографию стиле Ломо, Сепия, Кислотный дождь, черно-белом и пиксельном отображении, а также и преобразовать ее в картинку, нарисованную маслом.

Для работы с большим объемом снимков предусмотрен пакетный режим, позволяющий Вам применить установленные настройки для множества изображений за один раз, что значительно экономит время обработки. А если у Вас много хороших фотографий, то объедините их в тематические слайд-шоу: используйте анимированные переходы, добавляйте соответствующую музыку и сохраняйте готовое слайд-шоу в одном из популярных видеоформатов.

Программа поддерживает такие графические форматы:

  • чтение - BMP, DPX, EXR, GIF (не анимированный), JPEG, JPEG 2000, JPEG-LS, PAM, PBM, PCX, PGM, PGMYUV, PIC, PIX, PNG, PPM, PTX, SGI, Sun Rasterfile, TARGA, TIFF, WebP, XBM, XFace, XWD,
  • сохранение - BMP, DPX, JPEG, PBM, PCX, PGM, PNG, PPM, TGA, TIFF, XBM.
Скриншоты Movavi Photo Studio:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1000 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 036
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
 Вирусов нет в Movavi Photo Studio 1.0.1 ( 1 Июль 2015)

Отзывы о программе Movavi Photo Studio

виктория про Movavi Photo Studio 1.0.1 [25-02-2016]

не могу воспользоваться вашей программой.два раза закачивала.в результате всплывает окно,что мне нужно обновить драйвер видеокарты.обновила,результат тот же
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

ACE Stream

Virtual DJ

Kodi

K-Lite Codec Pack

GPU-Z

Балаболка

Skype

XviD4PSP

Rufus

ESET NOD32 Антивирус

FL Studio (FruityLoops)

ESET NOD32 Smart Security

Unchecky

Mozilla Firefox

ArtMoney

ParkControl

Google Chrome

Ashampoo WinOptimizer

VKMusic

Антивирус Касперского

 
 