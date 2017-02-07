Movavi Photo Studio - мощный многофункциональный графический редактор, который превратит Ваши фотографии в настоящие произведения искусства. Вы сможете улучшить качество изображений буквально в один клик, применив опцию автоматической оптимизации. Кроме того, доступны и ручные настройки для более точной цветокоррекции.

Тут доступны опции регулирования контраста, яркости, насыщенности, температуры, экспозиции. Конечно же, есть в этой фотостудии и инструменты вращения, отражения, обрезки и выравнивания снимков, редактор размера, возможность изменения фона и добавления рамок, нанесения произвольного текста и многое другое. Особо стоит отметить функцию удаляйте из кадра лишних элементов, которые неудачно попали на фотографию.

Но и это еще не все. В приложении реализованы готовые предустановки, которые могут сделать фотографию стиле Ломо, Сепия, Кислотный дождь, черно-белом и пиксельном отображении, а также и преобразовать ее в картинку, нарисованную маслом.

Для работы с большим объемом снимков предусмотрен пакетный режим, позволяющий Вам применить установленные настройки для множества изображений за один раз, что значительно экономит время обработки. А если у Вас много хороших фотографий, то объедините их в тематические слайд-шоу: используйте анимированные переходы, добавляйте соответствующую музыку и сохраняйте готовое слайд-шоу в одном из популярных видеоформатов.

Программа поддерживает такие графические форматы: