SterJo Opera Passwords для Windows

SterJo Opera Passwords 1.4

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Описание SterJo Opera Passwords 1.4Описание   Скачать SterJo Opera Passwords 1.4СКАЧАТЬ (1,04 Мб) Скриншоты SterJo Opera Passwords 1.4Скриншоты (1)   Статистика SterJo Opera Passwords 1.4Статистика   Отзывы о SterJo Opera Passwords 1.4Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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SterJo Opera Passwords - эта небольшая утилита может показать Вам все пароли и имена пользователей от сервисов, которые вводились через браузер Opera. Также Вы увидите URL-адрес сервиса (например, почтовое приложение) и количество его использования.

Информация вытягивается из истории браузера: каждый раз, когда Вы входите в свою учетную запись через Opera, web-обозреватель предлагает сохранить данные в менеджере паролей. Соответственно, SterJo Opera Passwords может получить доступ к этому менеджеру паролей и показать Вам его содержимое.

Полученные данные (URL, имя пользователя, пароль) можно сохранить в буфер обмена и использовать в дальнейшем по своему усмотрению.

Скриншоты SterJo Opera Passwords:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 796
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Пароли

Отзывы о программе SterJo Opera Passwords

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Отзывов о программе SterJo Opera Passwords 1.4 пока нет, можете добавить...

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