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SterJo Internet Explorer Passwords для Windows

SterJo Internet Explorer Passwords 1.3

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Описание SterJo Internet Explorer Passwords 1.3Описание   Скачать SterJo Internet Explorer Passwords 1.3СКАЧАТЬ (933 Кб) Скриншоты SterJo Internet Explorer Passwords 1.3Скриншоты (1)   Статистика SterJo Internet Explorer Passwords 1.3Статистика   Отзывы о SterJo Internet Explorer Passwords 1.3Отзывы (0)  
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SterJo Internet Explorer Passwords - эта небольшая утилита может показать Вам все пароли и имена пользователей от сервисов, которые вводились через Internet Explorer. Также Вы увидите URL-адрес сервиса (например, почтовое приложение) и количество его использования.

Информация вытягивается из истории браузера: каждый раз, когда Вы входите в свою учетную запись через Internet Explorer, web-обозреватель предлагает сохранить данные в менеджере паролей. Соответственно, SterJo Internet Explorer Passwords может получить доступ к этому менеджеру паролей и показать Вам его содержимое.

Полученные данные (URL, имя пользователя, пароль) можно сохранить в буфер обмена и использовать в дальнейшем по своему усмотрению.

Скриншоты SterJo Internet Explorer Passwords:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 725
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли - Утилиты к браузерам
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