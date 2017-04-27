SterJo Internet Explorer Passwords - эта небольшая утилита может показать Вам все пароли и имена пользователей от сервисов, которые вводились через Internet Explorer. Также Вы увидите URL-адрес сервиса (например, почтовое приложение) и количество его использования.

Информация вытягивается из истории браузера: каждый раз, когда Вы входите в свою учетную запись через Internet Explorer, web-обозреватель предлагает сохранить данные в менеджере паролей. Соответственно, SterJo Internet Explorer Passwords может получить доступ к этому менеджеру паролей и показать Вам его содержимое.

Полученные данные (URL, имя пользователя, пароль) можно сохранить в буфер обмена и использовать в дальнейшем по своему усмотрению.