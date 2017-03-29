Flipboard для Android

Flipboard 3.4.15 для Android

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Описание Flipboard 3.4.15 для AndroidОписание   Скачать Flipboard 3.4.15 для AndroidСКАЧАТЬ (8,23 Мб) Скриншоты Flipboard 3.4.15 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Flipboard 3.4.15 для AndroidСтатистика   Отзывы о Flipboard 3.4.15 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Flipboard - отличный новостной портал, который позволит Вам быть в курсе всех последних событий в мире. Здесь доступны интересные темы и статьи, видео- и фото-информация, которой Вы также можете делиться с другими людьми. Выберите интересные Вам темы, создав тем самым личный журнал, наполняемый самыми популярными и авторитетными новостными изданиями (РБК, Ведомости, Коммерсантъ и др.).

Кроме того, если подключите программу к своему аккаунту в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter или LinkedIn), то сможете прямо в приложении знакомиться с последними сообщениями друзей.

Основные возможности Flipboard:

  • Коллекция статей в собственном журнале - нажмите на "+" в любой статье и собирайте любимые заметки, изображения и видео.
  • Возможность управления журналами на https://editor.flipboard.com/.
  • Более 100 статей, подобранных редакцией, в том числе журналы и блоги, которые невозможно пропустить, великолепные фотографии и специальные курируемые разделы, посвященные новостям дня и другим темам.
  • Добавление контента из сети в журналы Flipboard через share.flipboard.com.
Что нового в Flipboard 3.4.15 для Android?
  • Мы исправили ошибку, которая приводила к закрытию приложения при клике на уведомление.
  • Также теперь, если вы наберете текст комментария, но не нажмете Опубликовать, он все равно сохранится в черновиках, и вы увидите его, когда вернетесь на эту страницу.
Скриншоты Flipboard:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 316
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости
 Программа Flipboard отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Flipboard

Строитель соц жилья про Flipboard 3.3.3 для Android [03-07-2015]

Супер.
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