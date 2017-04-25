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YouTube для Android

YouTube 12.14.56 для Android

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Описание YouTube 12.14.56 для AndroidОписание   Скачать YouTube 12.14.56 для AndroidСКАЧАТЬ (20,32 Мб) Скриншоты YouTube 12.14.56 для AndroidСкриншоты (14)   Статистика YouTube 12.14.56 для AndroidСтатистика   Отзывы о YouTube 12.14.56 для AndroidОтзывы (1)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное количество видеороликов со всего мира. Эта версия специально адаптирована для устройств под управлением Android, чтобы Вы могли получать максимальное удовольствие от просмотра любимых видеоклипов.

Здесь можно одновременно искать нужное видео и смотреть текущий ролик, подписаться на определенные каналы, добавлять медиаконтент в закладки для последующего просмотра, поделиться понравившимся клипом через Google+, Facebook, Twitter или электронной почте.

Для удобства использования сделаны отдельные тематические закладки (популярное, музыка, спорт, компьютерные игры), где собрано лучшее видео по разделу. Теперь наслаждайтесь ресурсами YouTube в любом месте, где есть связь с интернетом.

Что нового в YouTube 12.14.56 для Android?
  • Исправлены ошибки, введен в строй новый завод по производству видео.
Скриншоты YouTube:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 2 998
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое
 Программа YouTube отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе YouTube

строитель соц жилья про YouTube 10.24.57 для Android [04-07-2015]

Супер удобное приложение. Спасибо разработчикам.
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