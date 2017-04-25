YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное количество видеороликов со всего мира. Эта версия специально адаптирована для устройств под управлением Android, чтобы Вы могли получать максимальное удовольствие от просмотра любимых видеоклипов.

Здесь можно одновременно искать нужное видео и смотреть текущий ролик, подписаться на определенные каналы, добавлять медиаконтент в закладки для последующего просмотра, поделиться понравившимся клипом через Google+, Facebook, Twitter или электронной почте.

Для удобства использования сделаны отдельные тематические закладки (популярное, музыка, спорт, компьютерные игры), где собрано лучшее видео по разделу. Теперь наслаждайтесь ресурсами YouTube в любом месте, где есть связь с интернетом.