ExperienceIndexOK - небольшая портативная (не требующая установки в систему) утилита для оценки производительности конфигурации Вашего компьютера. Это приложение не содержит каких-либо настроек или опций - запускаете и смотрите на цифры производительности по десятибальной шкале для процессора, оперативной памяти, видеокарты и жесткого диска. При этом общий рейтинг устанавливается по наименьшему показателю.

Программа ориентирована в основном для операционных систем Windows 8.1 и 10, так как в них посмотреть индекс производительности обычным способом достаточно сложно, а так запустив ExperienceIndexOK Вы будете в курсе возможностей ПК.

Из дополнительных возможностей в программе есть кнопки быстрого перехода к некоторым полезным системным программам: диспетчер задач, свойства системы, сведения о системе, оптимизация дисков, управление компьютером, управление дисками.

В целом, ничего особенного, но для общего представления о возможностях Вашего ПК данная утилита весьма полезна и информативна.