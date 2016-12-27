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King of Thieves для Android

King of Thieves 2.15 для Android

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Описание King of Thieves 2.15 для AndroidОписание   Скачать King of Thieves 2.15 для AndroidСКАЧАТЬ (61,63 Мб) Скриншоты King of Thieves 2.15 для AndroidСкриншоты (14)   Статистика King of Thieves 2.15 для AndroidСтатистика   Отзывы о King of Thieves 2.15 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 5
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King of Thieves - увлекательный платформер для Android, в котором игроку предстоит сразиться за титул Короля Воров. Необходимо красть у других игроков все что плохо лежит или не слишком усердно охраняется, и в то же время постоянно следить за охраной собственного подземелья, улучшая ловушки, замки и стражей, всячески усложняя жизнь потенциального взломщика.

Самая большая ценность - драгоценные камни, которые можно или украсть, или накапливать, устанавливая их для этого в специальный тотем, находящийся в Вашем подземелье. Чем больше у игрока драгоценных камней, тем выше его рейтинг среди других игроков, и тем он ближе к заветной цели.

Присутствует возможность выполнять сторонние миссии (что конечно же оплачивается и позволяет увеличить свой капитал), вступать в гильдию и объединяться против врагов. Можно совершенствоваться как в одиночных уровнях, так и разграблять сокровищницы других игроков.

Что нового в King of Thieves 2.15 для Android?
  • В каждом подземелье появилась Новогодняя Ёлка. Завершайте миссии и получайте новогодние уникальные камни и другие подарки.
  • У каждой гильдии теперь есть свой Очаг! Выполняйте задания вместе со своими товарищами и получайте специальные новогодние бонусы.
  • В подземелья завезли снежинки, новогодние шапки и другие украшения.
Скриншоты King of Thieves:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 412
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа King of Thieves отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе King of Thieves

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