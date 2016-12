King of Thieves 2.15 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 61,63 Мб) Скриншоты (14) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 King of Thieves - увлекательный платформер для Android, в котором игроку предстоит сразиться за титул Короля Воров. Необходимо красть у других игроков все что плохо лежит или не слишком усердно охраняется, и в то же время постоянно следить за охраной собственного подземелья, улучшая ловушки, замки и стражей, всячески усложняя жизнь потенциального взломщика. Самая большая ценность - драгоценные камни, которые можно или украсть, или накапливать, устанавливая их для этого в специальный тотем, находящийся в Вашем подземелье. Чем больше у игрока драгоценных камней, тем выше его рейтинг среди других игроков, и тем он ближе к заветной цели. Присутствует возможность выполнять сторонние миссии (что конечно же оплачивается и позволяет увеличить свой капитал), вступать в гильдию и объединяться против врагов. Можно совершенствоваться как в одиночных уровнях, так и разграблять сокровищницы других игроков. Что нового в King of Thieves 2.15 для Android?

В каждом подземелье появилась Новогодняя Ёлка. Завершайте миссии и получайте новогодние уникальные камни и другие подарки.

У каждой гильдии теперь есть свой Очаг! Выполняйте задания вместе со своими товарищами и получайте специальные новогодние бонусы.

В подземелья завезли снежинки, новогодние шапки и другие украшения.