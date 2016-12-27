King of Thieves - увлекательный платформер для Android, в котором игроку предстоит сразиться за титул Короля Воров. Необходимо красть у других игроков все что плохо лежит или не слишком усердно охраняется, и в то же время постоянно следить за охраной собственного подземелья, улучшая ловушки, замки и стражей, всячески усложняя жизнь потенциального взломщика.

Самая большая ценность - драгоценные камни, которые можно или украсть, или накапливать, устанавливая их для этого в специальный тотем, находящийся в Вашем подземелье. Чем больше у игрока драгоценных камней, тем выше его рейтинг среди других игроков, и тем он ближе к заветной цели.

Присутствует возможность выполнять сторонние миссии (что конечно же оплачивается и позволяет увеличить свой капитал), вступать в гильдию и объединяться против врагов. Можно совершенствоваться как в одиночных уровнях, так и разграблять сокровищницы других игроков.