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Hotelscan для Android

Hotelscan 3.4 для Android

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Описание Hotelscan 3.4 для AndroidОписание   Скачать Hotelscan 3.4 для AndroidСКАЧАТЬ (6,46 Мб) Скриншоты Hotelscan 3.4 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Hotelscan 3.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hotelscan 3.4 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Hotelscan - отличное приложение для поиска подходящих отелей по всему миру, которое придется весьма кстати всем, кто планирует самостоятельное путешествие. Этот сервис обрабатывает и сравнивает цены более чем 700 000 хостелов, гостиниц и апартаментов, показывая самые бюджетные варианты и выгодные предложения. Для этого Hotelscan мониторит порядка 100 самых популярных web-ресурсов, которые оказывают услуги бронирования отелей: Booking.com, Expedia, Hotels.com, HotelPronto, HotelTravel.com, HotelSite и многие другие.

Приложениие поможет вам сэкономить время и деньги при организации вашей поездки. Определите город вашего путешествия, задайте дату заезда/выезда, в фильтрах укажите требуемые предпочтения (уровень гостиницы, цена, дополнительные услуги, рейтинг и др.) и выбирайте наиболее подходящий вам вариант из предложенного списка. После этого вы перейдете на сайт бронирования номера, при этом никаких дополнительных трат за бронирование вы не несете.

Основные возможности Hotelscan:

  • более 700 000 отелей и типов размещения по всему миру;
  • постоянное обновление цен;
  • находите отели в районе вашего текущего местоположения;
  • поиск по городам, ориентирам и названиям отелей;
  • смотрите качественные фотографии отелей и номеров;
  • читайте отзывы о гостиницах, узнавая о их слабых и сильных сторонах;
  • прилагается карта с интересными местами поблизости отеля.

В целом, можно с уверенностью сказать, что Hotelscan - это одно из лучших приложений для активных путешественников.

Скриншоты Hotelscan:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 286
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Поиск

Отзывы о программе Hotelscan

Admin

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