Duplicate Music Remover Free для Windows

Duplicate Music Remover Free 1.8

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Описание Duplicate Music Remover Free 1.8Описание   Скачать Duplicate Music Remover Free 1.8СКАЧАТЬ (22,61 Мб) Скриншоты Duplicate Music Remover Free 1.8Скриншоты (4)   Статистика Duplicate Music Remover Free 1.8Статистика   Отзывы о Duplicate Music Remover Free 1.8Отзывы (1)  
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Duplicate Music Remover Free - программа для поиска и удаления на компьютере дубликатов музыкальных и звуковых файлов. В процессе работы на ПК (копирование, скачивание, перемещение, добавление и т.д.) диски могут заполниться одинаковыми копиями разнообразных песен и музыкальных композиций. Найти такие дубликаты в ручном режиме не так-то уж и просто, да и займет у Вас это много времени, при этом гарантии, что найдены все копии, нет абсолютно никакой.

В такой ситуации Вам поможет это приложение. Данный инструмент очень прост в настройке и управлении, позволяя избавиться от дублирующихся звуковых файлов в несколько простых действий. Сначала выберите диски или каталоги, где нужно искать копии, и запустите сканирование. Через некоторое время на вкладке результатов Вы увидите все дубликатные композиции. Отметив ненужные песни, удалите их с помощью кнопки "Action-Remove".

Поддерживается работа с множеством аудио форматов - .mp3, .wav, .wma, .ogg, .aiff, .acc, .flac и многими другими, полный перечень которых указан в настройках. Если же Вы используете какой-то специфический формат, которого нет в списке, то есть возможность редактирования списка и добавления нужного Вам расширения файла.

Таким образом, с Duplicate Music Remover Вы избавитесь от дублирующихся музыкальных файлов на своем ПК, сделав его чище и упорядоченнее, а также освободите дополнительное пространство, которое пригодится Вам для других целей.

Скриншоты Duplicate Music Remover Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 634
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе Duplicate Music Remover Free

win про Duplicate Music Remover Free 1.2 [29-07-2015]

Ищет только 100% совпадения. УГ.
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