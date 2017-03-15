Citrio - еще один браузер построенный на движке Chromium. Имеет привычный набор функций, стандартный интерфейс, но также предлагает пользователям несколько новых, полезных функций, которые выходят за рамки простого просмотра веб-страниц.
С этим браузером вы можете проводить веб-серфинг через прокси-серверы прямо из своего интерфейса, захватывать видео файлы без какого-либо дополнительного программного обеспечения, мгновенно поделиться ссылкой через социальные сети и многое другое.
Особенности приложения:
Простой, быстрый и безопасный браузер.
Имеет современный, аккуратный интерфейс.
С Citrio Download Manager вы можете загрузить файлы в несколько раз быстрее.
Позволяет управлять всеми загруженными элементами из специального окна.
Citrio имеет встроенный торрент-клиент, который позволяет загрузить торрент-файлы и магнитные ссылки прямо в браузере без необходимости установки дополнительного ПО.
Имеет мощный Media Grabber инструмент, с помощью которого можно скачивать видео с более чем 50 самых популярных сайтов.
Имеет встроенный сканер вредоносных программ.
Удобный менеджер прокси серверов, который позволяет быстро добавлять прокси в список, а затем переключаться между ними налету всего одним кликом.
Позволяет создавать учетную запись и сохранять все настройки, закладки, историю.
Можно легко управлять всеми настройками приватности, добавлять приложения, расширения или новые темы.
Поддерживает плагины, темы и приложения из магазина Chrome Web Store.
В принципе браузер неплохой, но замучило его постоянное назначение самого себя браузером по умолчанию, постоянно куда-то лезет, что-то пытается сам делать. Короче, мрак! Снес его и вздохнул с облегчением. | | Ответить
я про Citrio 44.0.2403.264 [20-10-2015]
Специально проверил.
Поставил рядом два браузера.
Torch и Citrio.
Оба браузера могут извлекать звук
из скачанного видео.
У обоих есть торрент-клиент.
НО Torch загружает видио намного быстрее.
Видно невооруженным глазом.
К тому же, его загрузчик
находит видео практически на всех сайтах,
чего нельзя сказать про Citrio.
Поэтому после долгих раздумий ухожу на Torch... | | Ответить
Просто пользователь про Citrio 44.0.2403.264 [13-10-2015]
Не понравилось то, что процесс установки прошёл без моего участия и установлены нежелательные мне приложения!Постоянно рвётся в Интернет - хорошо, что моя защита без моего разрешения не пускает...
Не понравился браузер, Хром 47 версии лучше - а этот - Удалил и почистил реестр... | 1 | Ответить
добрый кот про Citrio 44.0.2403.262 [28-08-2015]
как на меня citrio на порядок шустрее качает чем вивальди 1 | | Ответить
я про Citrio 44.0.2403.262 [26-08-2015]
Уже давно им пользуюсь. Недурственно.
Но все же ничего нет лучше слимджета и вивальди.
Имхо. 1 | | Ответить