Citrio для Windows

Citrio 50.0.2661.275

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Описание Citrio 50.0.2661.275Описание   Скачать Citrio 50.0.2661.275СКАЧАТЬ (58,04 Мб) Скриншоты Citrio 50.0.2661.275Скриншоты (9)   Статистика Citrio 50.0.2661.275Статистика   Отзывы о Citrio 50.0.2661.275Отзывы (5)  
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4.44 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
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Citrio - еще один браузер построенный на движке Chromium. Имеет привычный набор функций, стандартный интерфейс, но также предлагает пользователям несколько новых, полезных функций, которые выходят за рамки простого просмотра веб-страниц.

С этим браузером вы можете проводить веб-серфинг через прокси-серверы прямо из своего интерфейса, захватывать видео файлы без какого-либо дополнительного программного обеспечения, мгновенно поделиться ссылкой через социальные сети и многое другое.

Особенности приложения:

  • Простой, быстрый и безопасный браузер.
  • Имеет современный, аккуратный интерфейс.
  • С Citrio Download Manager вы можете загрузить файлы в несколько раз быстрее.
  • Позволяет управлять всеми загруженными элементами из специального окна.
  • Citrio имеет встроенный торрент-клиент, который позволяет загрузить торрент-файлы и магнитные ссылки прямо в браузере без необходимости установки дополнительного ПО.
  • Имеет мощный Media Grabber инструмент, с помощью которого можно скачивать видео с более чем 50 самых популярных сайтов.
  • Имеет встроенный сканер вредоносных программ.
  • Удобный менеджер прокси серверов, который позволяет быстро добавлять прокси в список, а затем переключаться между ними налету всего одним кликом.
  • Позволяет создавать учетную запись и сохранять все настройки, закладки, историю.
  • Можно легко управлять всеми настройками приватности, добавлять приложения, расширения или новые темы.
  • Поддерживает плагины, темы и приложения из магазина Chrome Web Store.
Скриншоты Citrio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 226
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Citrio

vlakik про Citrio 45.0.2454.266 [07-12-2015]

В принципе браузер неплохой, но замучило его постоянное назначение самого себя браузером по умолчанию, постоянно куда-то лезет, что-то пытается сам делать. Короче, мрак! Снес его и вздохнул с облегчением.
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я про Citrio 44.0.2403.264 [20-10-2015]

Специально проверил.
Поставил рядом два браузера.
Torch и Citrio.

Оба браузера могут извлекать звук
из скачанного видео.
У обоих есть торрент-клиент.

НО Torch загружает видио намного быстрее.
Видно невооруженным глазом.
К тому же, его загрузчик
находит видео практически на всех сайтах,
чего нельзя сказать про Citrio.
Поэтому после долгих раздумий ухожу на Torch...
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Просто пользователь про Citrio 44.0.2403.264 [13-10-2015]

Не понравилось то, что процесс установки прошёл без моего участия и установлены нежелательные мне приложения!Постоянно рвётся в Интернет - хорошо, что моя защита без моего разрешения не пускает...
Не понравился браузер, Хром 47 версии лучше - а этот - Удалил и почистил реестр...
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добрый кот про Citrio 44.0.2403.262 [28-08-2015]

как на меня citrio на порядок шустрее качает чем вивальди
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я про Citrio 44.0.2403.262 [26-08-2015]

Уже давно им пользуюсь. Недурственно.
Но все же ничего нет лучше слимджета и вивальди.
Имхо.
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