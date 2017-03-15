Citrio 50.0.2661.275 Описание СКАЧАТЬ ( 58,04 Мб) Скриншоты (9) Статистика Отзывы (5) Оцените программу!

4.44 из 5, всего оценок - 9 Рейтинг программы - 4.44 из 5

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5 Citrio - еще один браузер построенный на движке Chromium. Имеет привычный набор функций, стандартный интерфейс, но также предлагает пользователям несколько новых, полезных функций, которые выходят за рамки простого просмотра веб-страниц. С этим браузером вы можете проводить веб-серфинг через прокси-серверы прямо из своего интерфейса, захватывать видео файлы без какого-либо дополнительного программного обеспечения, мгновенно поделиться ссылкой через социальные сети и многое другое. Особенности приложения: Простой, быстрый и безопасный браузер.

Имеет современный, аккуратный интерфейс.

С Citrio Download Manager вы можете загрузить файлы в несколько раз быстрее.

Позволяет управлять всеми загруженными элементами из специального окна.

Citrio имеет встроенный торрент-клиент, который позволяет загрузить торрент-файлы и магнитные ссылки прямо в браузере без необходимости установки дополнительного ПО.

Имеет мощный Media Grabber инструмент, с помощью которого можно скачивать видео с более чем 50 самых популярных сайтов.

Имеет встроенный сканер вредоносных программ.

Удобный менеджер прокси серверов, который позволяет быстро добавлять прокси в список, а затем переключаться между ними налету всего одним кликом.

Позволяет создавать учетную запись и сохранять все настройки, закладки, историю.

Можно легко управлять всеми настройками приватности, добавлять приложения, расширения или новые темы.

Поддерживает плагины, темы и приложения из магазина Chrome Web Store. Скриншоты Citrio: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 3 / 1 226 Разработчик Catalina Group Ltd Последнее обновление 15.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Браузеры Отзывы о программе Citrio vlakik В принципе браузер неплохой, но замучило его постоянное назначение самого себя браузером по умолчанию, постоянно куда-то лезет, что-то пытается сам делать. Короче, мрак! Снес его и вздохнул с облегчением.

| | Ответить я Специально проверил.

Поставил рядом два браузера.

Torch и Citrio.



Оба браузера могут извлекать звук

из скачанного видео.

У обоих есть торрент-клиент.



НО Torch загружает видио намного быстрее.

Видно невооруженным глазом.

К тому же, его загрузчик

находит видео практически на всех сайтах,

чего нельзя сказать про Citrio.

Поэтому после долгих раздумий ухожу на Torch...

| | Ответить Просто пользователь Не понравилось то, что процесс установки прошёл без моего участия и установлены нежелательные мне приложения!Постоянно рвётся в Интернет - хорошо, что моя защита без моего разрешения не пускает...

Не понравился браузер, Хром 47 версии лучше - а этот - Удалил и почистил реестр...

| 1 | Ответить добрый кот как на меня citrio на порядок шустрее качает чем вивальди

1 | | Ответить я Уже давно им пользуюсь. Недурственно.

Но все же ничего нет лучше слимджета и вивальди.

Имхо.

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