BotRadio - простенький, но весьма удобный интернет-радиоприемник, который позволяет слушать на компьютере онлайн-радио абсолютно бесплатно. Список доступных радиостанций достаточно разнообразен и постоянно пополняется: музыкальные каналы разных жанров, новостные, региональные, детские, развлекательные и др. Загрузка станций происходит через плейлисты, которые хранятся на серверах разработчика, поэтому новые радиоканалы автоматически попадают в Ваш список. Если какой-то станции не нашли в перечне, то есть опция ее самостоятельного добавления в Мой плейлист.

В программе имеется функция работы в фоновом режиме (сворачивание в трей), что позволит Вам слушать радио не отвлекаясь от повседневных дел за ПК. Самые любимые и понравившиеся станции можно добавлять в список Избранного (Закладки), тогда Вы не будете тратить дополнительное время на их поиск.

Кроме того, внешнее оформление приложения тоже можно изменить, применив разнообразные обложки (скины) в настройках приложения. В общем, BotRadio достаточно удобный радиопроигрыватель, которые имеет простой и понятный интерфейс, потребляет немного системных ресурсов и отлично справляется с задачей воспроизведения радио.