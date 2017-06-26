BotRadio для Windows

BotRadio 1.6.0.4

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Описание BotRadio 1.6.0.4Описание   Скачать BotRadio 1.6.0.4СКАЧАТЬ (634 Кб) Скриншоты BotRadio 1.6.0.4Скриншоты (6)   Статистика BotRadio 1.6.0.4Статистика   Отзывы о BotRadio 1.6.0.4Отзывы (5)  
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4.56 из 5, всего оценок - 42
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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BotRadio - простенький, но весьма удобный интернет-радиоприемник, который позволяет слушать на компьютере онлайн-радио абсолютно бесплатно. Список доступных радиостанций достаточно разнообразен и постоянно пополняется: музыкальные каналы разных жанров, новостные, региональные, детские, развлекательные и др. Загрузка станций происходит через плейлисты, которые хранятся на серверах разработчика, поэтому новые радиоканалы автоматически попадают в Ваш список. Если какой-то станции не нашли в перечне, то есть опция ее самостоятельного добавления в Мой плейлист.

В программе имеется функция работы в фоновом режиме (сворачивание в трей), что позволит Вам слушать радио не отвлекаясь от повседневных дел за ПК. Самые любимые и понравившиеся станции можно добавлять в список Избранного (Закладки), тогда Вы не будете тратить дополнительное время на их поиск.

Кроме того, внешнее оформление приложения тоже можно изменить, применив разнообразные обложки (скины) в настройках приложения. В общем, BotRadio достаточно удобный радиопроигрыватель, которые имеет простой и понятный интерфейс, потребляет немного системных ресурсов и отлично справляется с задачей воспроизведения радио.

Что нового в BotRadio 1.6.0.4?
  • появился мини режим, немного изменился интерфейс
Скриншоты BotRadio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 353
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры
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Отзывы о программе BotRadio

gok про BotRadio 1.6.0.3 [24-06-2017]

Отличная программа
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Латыш про BotRadio 1.6.0.0 [25-06-2016]

обалденнейшя прогрмма!!! Бог всех оадио. Очень рекомендую
2 | | Ответить

Николай про BotRadio 1.6.0.0 [30-01-2016]

Классная программка! Всё работает.
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wers про BotRadio 1.0.0.0 [13-07-2015]

Неплохая программа, удобная. Радио все работают, скины прикольные.
6 | 1 | Ответить

Илья в ответ wers про BotRadio 1.1.0.0 [25-07-2015]

Ты уыерен
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