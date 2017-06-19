Parolgraf для Windows

Parolgraf 1.1.0.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Parolgraf 1.1.0.0Описание   Скачать Parolgraf 1.1.0.0СКАЧАТЬ (887 Кб) Скриншоты Parolgraf 1.1.0.0Скриншоты (2)   Статистика Parolgraf 1.1.0.0Статистика   Отзывы о Parolgraf 1.1.0.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Parolgraf - небольшая бесплатная программа для хранения конфиденциальной информации в графическом виде.

Особенности Parolgraf:

  • программа не хранит никакие настройки в системе
  • имеет 43680 вариантов комбинации ключа
  • имеется поиск записей

Программа проста в использовании и не требуте установки.

Что нового в Parolgraf 1.1.0.0?
  • доработан код и появились новые функций.
  • частичная совместимость со старой версией, т.к. длина строки для названия стала 98 вместо 127, т.е. если у Вас были названия более 98 символов то останется только 98.
Скриншоты Parolgraf:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 460
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Пароли
ТОП-сегодня раздела "Защита данных"
 

Anvide Seal Folder 5.30

Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно заблокировать или разблокировать сразу несколько папок

XSpider 7.8

XSpider - сетевой сканер безопасности. Программное средство сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станциях

Folder Lock 7.6.9

Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и

Zemana AntiLogger 2.74.204.49

Zemana AntiLogger - набор инструментов, которые защищают персональный компьютер от различных вредоносных программ, таких как вирусы, spyware и трояны, а также

Secret Disk 4.00

Secret Disk - программа, которая создает виртуальный диск на Вашем компьютере и позволяет ограничить доступ к конфиденциальной информации при помощи пароля

ChrisPC Anonymous Proxy 6.80 Free

ChrisPC Anonymous Proxy позволит вам анонимно находиться в сети Интернет, быстро подключаться к прокси-серверам из более чем 50 стран и быстро менять IP-адрес.

скачать Adguard

Отзывы о программе Parolgraf

Admin

Отзывов о программе Parolgraf 1.1.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 