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Zemana AntiLogger 2.74.204.49 Zemana AntiLogger - набор инструментов, которые защищают персональный компьютер от различных вредоносных программ, таких как вирусы, spyware и трояны, а также Secret Disk 4.00 Secret Disk - программа, которая создает виртуальный диск на Вашем компьютере и позволяет ограничить доступ к конфиденциальной информации при помощи пароля ChrisPC Anonymous Proxy 6.80 Free ChrisPC Anonymous Proxy позволит вам анонимно находиться в сети Интернет, быстро подключаться к прокси-серверам из более чем 50 стран и быстро менять IP-адрес.