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Видеоблогеры бьюти и лайф для Android

Видеоблогеры бьюти и лайф 3.9 для Android

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Описание Видеоблогеры бьюти и лайф 3.9 для AndroidОписание   Скачать Видеоблогеры бьюти и лайф 3.9 для AndroidСКАЧАТЬ (26,98 Мб) Скриншоты Видеоблогеры бьюти и лайф 3.9 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Видеоблогеры бьюти и лайф 3.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Видеоблогеры бьюти и лайф 3.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Видеоблогеры бьюти и лайф - своеобразный агрегатор каналов самых известных фэшн, бьюти, лайф и развлекательных YouTube-блогеров. Теперь все Ваши любимые ведущие видео-страничек из YouTube собраны в одном удобном для просмотре и переключения приложении. Тут собраны популярные блогеры из России, Украины, США, Италии, Испании и других стран.

В приложении Видеоблогеры бьюти и лайф вы можете не только смотреть последние выпуски отдельно взятого блогера, но также оставлять свои комментарии и делиться самыми интересными роликами с друзьями. Удобно, что есть закладка "Моя витрина", куда вы сами вносите самые часто используемые каналы блогеров, что сэкономит вам время на их поиск в общем списке. Понравившиеся клипы можно помещать в закладки, чтобы без труда просматривать их снова.

Если же в списке доступных блогеров вы не нашли тот, что вам необходим, то есть простенькая форма добавления нового канала: укажите URL-адрес и название блогера - вот и все, в вашей витрине появится новая вкладка. Кстати, сюда вы сможете добавить не только ютубовский сайт, но и любой другой - он откроется также как и через любой браузер.

В целом, все достаточно просто и удобно - смотрите каналы любимых блогеров быстро и легко.

Что нового в Видеоблогеры бьюти и лайф 3.9 для Android?

  • Одна из проблем была с завершением работы приложения в связи с нехваткой памяти. Например, когда вы просматривали страницу с большими фотографиями или загружали видео, программе не хватало места, и оно завершало работу. Мы исправили эту ошибку и умерили аппетит приложения. 
Скриншоты Видеоблогеры бьюти и лайф:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 200
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости

Отзывы о программе Видеоблогеры бьюти и лайф

Admin

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