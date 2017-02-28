Видеоблогеры бьюти и лайф - своеобразный агрегатор каналов самых известных фэшн, бьюти, лайф и развлекательных YouTube-блогеров. Теперь все Ваши любимые ведущие видео-страничек из YouTube собраны в одном удобном для просмотре и переключения приложении. Тут собраны популярные блогеры из России, Украины, США, Италии, Испании и других стран.

В приложении Видеоблогеры бьюти и лайф вы можете не только смотреть последние выпуски отдельно взятого блогера, но также оставлять свои комментарии и делиться самыми интересными роликами с друзьями. Удобно, что есть закладка "Моя витрина", куда вы сами вносите самые часто используемые каналы блогеров, что сэкономит вам время на их поиск в общем списке. Понравившиеся клипы можно помещать в закладки, чтобы без труда просматривать их снова.

Если же в списке доступных блогеров вы не нашли тот, что вам необходим, то есть простенькая форма добавления нового канала: укажите URL-адрес и название блогера - вот и все, в вашей витрине появится новая вкладка. Кстати, сюда вы сможете добавить не только ютубовский сайт, но и любой другой - он откроется также как и через любой браузер.

В целом, все достаточно просто и удобно - смотрите каналы любимых блогеров быстро и легко.