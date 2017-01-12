Hotelscan - отличное приложение для поиска подходящих отелей по всему миру, которое придется весьма кстати всем, кто планирует самостоятельное путешествие. Этот сервис обрабатывает и сравнивает цены более чем 700 000 хостелов, гостиниц и апартаментов, показывая самые бюджетные варианты и выгодные предложения. Для этого Hotelscan мониторит порядка 100 самых популярных web-ресурсов, которые оказывают услуги бронирования отелей: Booking.com, Expedia, Hotels.com, HotelPronto, HotelTravel.com, HotelSite и многие другие.

Hotelscan поможет Вам сэкономить время и деньги при организации Вашей поездки. Определите город Вашего путешествия, задайте дату заезда/выезда, в фильтрах укажите требуемые предпочтения (уровень гостиницы, цена, дополнительные услуги, рейтинг и др.) и выбирайте наиболее подходящий Вам вариант из предложенного списка. После этого Вы перейдете на сайт бронирования номера, при этом никаких дополнительных трат за бронирование Вы не несете.

Основные возможности Hotelscan:

более 700 000 отелей и типов размещения по всему миру

постоянное обновление цен

находите отели в районе Вашего текущего местоположения

поиск по городам, ориентирам и названиям отелей

смотрите качественные фотографии отелей и номеров

читайте отзывы о гостиницах, узнавая о их слабых и сильных сторонах

прилагается карта с интересными местами поблизости отеля

В целом, можно с уверенностью сказать, что Hotelscan - это одно из лучших приложений для активных путешественников.