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Hotelscan для iOS

Hotelscan 3.6 для iPhone, iPad

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Описание Hotelscan 3.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать Hotelscan 3.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (41.8 Мб) Скриншоты Hotelscan 3.6 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Hotelscan 3.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Hotelscan 3.6 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Hotelscan - отличное приложение для поиска подходящих отелей по всему миру, которое придется весьма кстати всем, кто планирует самостоятельное путешествие. Этот сервис обрабатывает и сравнивает цены более чем 700 000 хостелов, гостиниц и апартаментов, показывая самые бюджетные варианты и выгодные предложения. Для этого Hotelscan мониторит порядка 100 самых популярных web-ресурсов, которые оказывают услуги бронирования отелей: Booking.com, Expedia, Hotels.com, HotelPronto, HotelTravel.com, HotelSite и многие другие.

Hotelscan поможет Вам сэкономить время и деньги при организации Вашей поездки. Определите город Вашего путешествия, задайте дату заезда/выезда, в фильтрах укажите требуемые предпочтения (уровень гостиницы, цена, дополнительные услуги, рейтинг и др.) и выбирайте наиболее подходящий Вам вариант из предложенного списка. После этого Вы перейдете на сайт бронирования номера, при этом никаких дополнительных трат за бронирование Вы не несете.

Основные возможности Hotelscan:

  • более 700 000 отелей и типов размещения по всему миру
  • постоянное обновление цен
  • находите отели в районе Вашего текущего местоположения
  • поиск по городам, ориентирам и названиям отелей
  • смотрите качественные фотографии отелей и номеров
  • читайте отзывы о гостиницах, узнавая о их слабых и сильных сторонах
  • прилагается карта с интересными местами поблизости отеля

В целом, можно с уверенностью сказать, что Hotelscan - это одно из лучших приложений для активных путешественников.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Hotelscan:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 86
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутешествия

Отзывы о программе Hotelscan

Admin

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