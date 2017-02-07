Movavi Game Capture - приложение для всех геймеров, которые хотят записать и поделиться с окружающими своими видео прохождения любимой игры. Теперь создавать, сохранять и выкладывать на общее суждение ролики с самыми интересными моментами Ваших игр очень просто и легко.

В программе нет сложных настроек, она практически не потребляет системные ресурсы ПК, не вызывает зависаний игры или ухудшения качества изображения и отлично записывает игры как стационарно установленные на ПК, так и их браузерные версии. Чтобы записать геймплей с экрана монитора достаточно буквально одного клика: запустите игру, нажмите F10, и программа начнет записывать видео в полноэкранном режиме со скоростью 60 кадров в секунду (можно изменять в настройках). После окончания записи сохраните ролик в нужный формат (доступны AVI, MP4, FLV и MKV и другие, всего порядка 180 форматов) или конвертируйте с помощью пресетов для просмотра на мобильных устройствах (iPhone, iPad, Sony PSP, смартфоны Android, Microsoft Zune, BlackBerry и другие, всего более 200 девайсов). Кроме видео есть возможность делать и скриншоты игр.

Все ролики записываются с качественным звучанием, при чем Вы сами можете выбирать источник звука - динамики ПК или микрофон, что позволяет вживую комментировать прохождение игры. Кроме того, Вы можете отдельно извлекать звуковую дорожку в форматах MP3, WMA, WAV, FLAC и других, используя ее потом по своему усмотрению.

После записи Вы запросто сможете загрузить свой файл на YouTube, Facebook или Vimeo в одно нажатие, показав свое творение всему миру.