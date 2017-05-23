Imagelys Picture Styles для Windows

Imagelys Picture Styles 9.8.3

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Imagelys Picture Styles 9.8.3Описание   Скачать Imagelys Picture Styles 9.8.3СКАЧАТЬ (175,38 Мб) Скриншоты Imagelys Picture Styles 9.8.3Скриншоты (3)   Статистика Imagelys Picture Styles 9.8.3Статистика   Отзывы о Imagelys Picture Styles 9.8.3Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Imagelys Picture Styles - мощное графическое приложение, которое позволит Вам создавать из Ваших обычных фотографий и изображений яркие, стильные и неповторимые дизайнерские открытки. Тут собрано множество инструментов и фильтров, с помощью которых можно бесшовно склеивать фоновые рисунки для рабочего стола, придумывать свои оригинальные обои, моделировать 3D-текстуры, обрабатывать фотографии и картинки, накладывая рамки, визуальные эффекты и разные стили. При этом не нужно обладать какими-то специфическими познаниями в области графического редактирования - все очень просто и легко благодаря грамотно продуманном и интуитивно понятному интерфейсу.

Основные возможности Imagelys Picture Styles:

  • создание обоев для рабочего стола, рисунков для сайта, текстур для 3d-моделей и т.д.
  • применение эффектов и фильтров на картинках
  • строенный готовый набор текстур, а также возможность скачивания дополнительных пакетов с сайта разработчика
  • создание бесшовных текстур
  • функция создания случайных образов
  • импорт и экспорт изображений в популярные форматы - BMP, JPEG, JPG, GIF, PNG, JNG
  • поддержка ретуши и инструментов обработки изображений
  • поддержка нескольких слоев с растровыми изображениями и многое другое

Приложение Imagelys Picture Styles выпускается в двух версиях - Lite и Studio. Studio-версия является платной, а вот Lite-версия бесплатна, но имеет урезанный функционал.

Скриншоты Imagelys Picture Styles:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 476
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

FastStone Image Viewer 6.2

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого

Мастер Визиток 10.0

Мастер Визиток - инструмент для создания визиток и бейджей, который предлагает обширный каталог готовых вариантов дизайна по различным темам. Присутствуют

IrfanView 4.44

IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного

Paint.NET 4.0.16

Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает

Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1

Adobe Photoshop Lightroom - мощный и удобный инструмент для работы с цифровыми изображениями и фотографиями. С помощью программы Вы сможете выполнить всю

Adobe Photoshop CC 2015.0.1

Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно спорить о том, что лучше Mac или PC, но все они едины в одном - без

скачать Adguard

Отзывы о программе Imagelys Picture Styles

Admin

Отзывов о программе Imagelys Picture Styles 9.8.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 