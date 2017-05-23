Imagelys Picture Styles - мощное графическое приложение, которое позволит Вам создавать из Ваших обычных фотографий и изображений яркие, стильные и неповторимые дизайнерские открытки. Тут собрано множество инструментов и фильтров, с помощью которых можно бесшовно склеивать фоновые рисунки для рабочего стола, придумывать свои оригинальные обои, моделировать 3D-текстуры, обрабатывать фотографии и картинки, накладывая рамки, визуальные эффекты и разные стили. При этом не нужно обладать какими-то специфическими познаниями в области графического редактирования - все очень просто и легко благодаря грамотно продуманном и интуитивно понятному интерфейсу.

Основные возможности Imagelys Picture Styles:

создание обоев для рабочего стола, рисунков для сайта, текстур для 3d-моделей и т.д.

применение эффектов и фильтров на картинках

строенный готовый набор текстур, а также возможность скачивания дополнительных пакетов с сайта разработчика

создание бесшовных текстур

функция создания случайных образов

импорт и экспорт изображений в популярные форматы - BMP, JPEG, JPG, GIF, PNG, JNG

поддержка ретуши и инструментов обработки изображений

поддержка нескольких слоев с растровыми изображениями и многое другое

Приложение Imagelys Picture Styles выпускается в двух версиях - Lite и Studio. Studio-версия является платной, а вот Lite-версия бесплатна, но имеет урезанный функционал.