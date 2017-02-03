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Google Фото для Android

Google Фото 2.7.0.145135027 для Android

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Описание Google Фото 2.7.0.145135027 для AndroidОписание   Скачать Google Фото 2.7.0.145135027 для AndroidСКАЧАТЬ (26,18 Мб) Скриншоты Google Фото 2.7.0.145135027 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Google Фото 2.7.0.145135027 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Фото 2.7.0.145135027 для AndroidОтзывы (0)  
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4.25 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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Google Фото - полезное приложение для владельцев Android-девайсов разработанное компанией Google, с помощью которого удобно хранить фотографии и видео. Все файлы в вашей коллекции упорядочиваются в зависимости от того, какие люди, события или места на них запечатлены, что существенно упрощает поиск нужной фотографии или видеофайла.

Присутствует возможность автоматической загрузки файлов в облако, что делает их доступными с любого устройства, а также редактировать изображения с помощью простых инструментов и фильтров. Кроме этого приложение может автоматически создавать из ваших фотографий видеоклипы, коллажи и анимации.

Выбранными фотографиями можно поделиться с друзьями, воспользовавшись для этого стандартными электронной почтой, SMS/MMS или любыми другими доступными методами и приложениями.

Что нового в Google Фото 2.7.0.145135027 для Android?
  • Новый набор динамических фильтров для коррекции фотографий.
  • Настраивайте свет, цвет и другие параметры снимков. Новый ползунок Уровень синего позволяет корректировать насыщенность воды и неба.
  • Ещё больше фильмов, созданных на основе ваших фото и видео. Вспомните, как отмечали праздники с семьей или друзьями, посмотрите, как рос ваш малыш, или насладитесь лучшими моментами уходящего года. Любой фильм можно отредактировать.
Скриншоты Google Фото:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 767
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - другое

Отзывы о программе Google Фото

Admin

Отзывов о программе Google Фото 2.7.0.145135027 для Android пока нет, можете добавить...

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