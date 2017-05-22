Rocket VPN - удобное приложение для мобильных устройств на базе OC Android, которое позволяет обеспечить безопасность и анонимность просмотра веб-сайтов, имеющих какие-либо территориальные ограничения, и предоставляет доступ к заблокированным сервисам в сети Интернет.

Пользоваться программой очень просто - достаточно выбрать местоположение VPN-сервера, через который будет создан виртуальный тоннель, после чего Ваше реальное местоположение будет надежно скрыто. Причем все данные автоматически шифруются, что позволяет сохранить персональную информацию в безопасности. Предлагаются защищенные VPN-серверы в Чехии, Голландии, Великобритании, Швеции, США, Сингапуре и Японии.

Благодаря Rocket VPN можно не беспокоиться за то, что кто то наблюдает за вашей онлайн-активностью, безопасно подключаться к публичным Wi-Fi-точкам и быть спокойным за сохранность личных данных.