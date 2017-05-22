Rocket VPN для Android

Rocket VPN 1.14 для Android

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Описание Rocket VPN 1.14 для AndroidОписание   Скачать Rocket VPN 1.14 для AndroidСКАЧАТЬ (15,86 Мб) Скриншоты Rocket VPN 1.14 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Rocket VPN 1.14 для AndroidСтатистика   Отзывы о Rocket VPN 1.14 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Rocket VPN - удобное приложение для мобильных устройств на базе OC Android, которое позволяет обеспечить безопасность и анонимность просмотра веб-сайтов, имеющих какие-либо территориальные ограничения, и предоставляет доступ к заблокированным сервисам в сети Интернет.

Пользоваться программой очень просто - достаточно выбрать местоположение VPN-сервера, через который будет создан виртуальный тоннель, после чего Ваше реальное местоположение будет надежно скрыто. Причем все данные автоматически шифруются, что позволяет сохранить персональную информацию в безопасности. Предлагаются защищенные VPN-серверы в Чехии, Голландии, Великобритании, Швеции, США, Сингапуре и Японии.

Благодаря Rocket VPN можно не беспокоиться за то, что кто то наблюдает за вашей онлайн-активностью, безопасно подключаться к публичным Wi-Fi-точкам и быть спокойным за сохранность личных данных.

Скриншоты Rocket VPN:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Арабский, Португальскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)4 / 568
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифровка, дешифровка - другое
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Отзывы о программе Rocket VPN

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