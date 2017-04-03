Ночные часы - приложение для защиты батареи от перезарядки, которое особенно удобно при использовании устройства в ночное время суток. Смотреть на яркий экран смартфона или планшета ночью не всегда удобно - начинают болеть глаза да и свет мешает окружающим.

Приложение Ночные часы поможет решить эту проблему: как только вы подключаете зарядное устройство, задействуется режим ночных часов, который показывает время, текущую дату и состояние батареи. Размер и цвет шрифта, а также фона можно изменить в настройках в зависимости от ваших предпочтений. Этот режим идеален при пользовании устройством ночью - вашим глазам понравится его приятная яркость в темноте.

Кроме того, в приложении Ночные часы есть функция отслеживание заряда аккумулятора. Программа разделяет процесс зарядки на три фазы - быстрая, круговая и непрерывная. Такая технология позволяет существенно продлить срок жизнь батареи. Когда батарея заряжена, вы услышите предупреждающий сигнал, а в строке состояния появится сообщение о необходимости отсоединения зарядного устройства для предотвращения излишней зарядки.

В целом, все весьма полезно и удобно, так что установите приложение для комфортного использования своего Android-девайса в ночное время и умной зарядки аккумулятора.