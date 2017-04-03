AVG Cleaner 3.6.2.3 для Android
AVG Cleaner – известный разработчик антивирусов предлагает попробовать утилиту для очистки системы с менеджером задач. Программа распознает ненужные файлы в системе, похожие или неудачные фотографии, кэш и удаляет их из памяти
AVG TuneUp 1.1 для Android
AVG TuneUp - бесплатная утилита для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой пользователь может оптимизировать настройки своего девайса, и тем самым существенно повысить скорость работы, производительность и время автономной работы
Battery Booster 7.2.9 для Android
Battery Booster - утилита для Android, позволяющая настроить батарею вашего устройства на максимальную производительность, продлить ей время жизни и увеличить срок автономной работы смартфона
Wakelock Detector 2.0.1 для Android
Wakelock Detector - полезная утилита для Android, с помощью которой пользователь может выявить на своем устройстве приложения, неэкономно расходующие заряд батареи и выводящие его из спящего режима
Battery Doctor 5.57 для Android
Battery Doctor – полезная утилита, позволяющая продлить автономное время работы вашего устройства. Приложение выявит и предложит закрыть самые "прожорливые" программы, отобразит время до зарядки/разрядки аппарата, оптимизирует работу беспроводных сетей
Repair Battery Life 3.67 для Android
Repair Battery Life - бесплатный и полезный инструмент для мобильных устройств на базе Android, призванный продлить время работы аккумуляторной батареи