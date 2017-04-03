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Ночные часы для Android

Ночные часы 4.1.0 для Android

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Описание Ночные часы 4.1.0 для AndroidОписание   Скачать Ночные часы 4.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (4,3 Мб) Скриншоты Ночные часы 4.1.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Ночные часы 4.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ночные часы 4.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Ночные часы - приложение для защиты батареи от перезарядки, которое особенно удобно при использовании устройства в ночное время суток. Смотреть на яркий экран смартфона или планшета ночью не всегда удобно - начинают болеть глаза да и свет мешает окружающим.

Приложение Ночные часы поможет решить эту проблему: как только вы подключаете зарядное устройство, задействуется режим ночных часов, который показывает время, текущую дату и состояние батареи. Размер и цвет шрифта, а также фона можно изменить в настройках в зависимости от ваших предпочтений. Этот режим идеален при пользовании устройством ночью - вашим глазам понравится его приятная яркость в темноте.

Кроме того, в приложении Ночные часы есть функция отслеживание заряда аккумулятора. Программа разделяет процесс зарядки на три фазы - быстрая, круговая и непрерывная. Такая технология позволяет существенно продлить срок жизнь батареи. Когда батарея заряжена, вы услышите предупреждающий сигнал, а в строке состояния появится сообщение о необходимости отсоединения зарядного устройства для предотвращения излишней зарядки.

В целом, все весьма полезно и удобно, так что установите приложение для комфортного использования своего Android-девайса в ночное время и умной зарядки аккумулятора.

Скриншоты Ночные часы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 085
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБатареи

Отзывы о программе Ночные часы

Admin

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