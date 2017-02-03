CloudPlayer - отличный музыкальный плеер для Android, который может стать неплохой альтернативой разнообразным облачным проигрывателям, позволяя пользователю воспроизводить как отдельные треки, так и целые альбомы с облачных хранилищ Dropbox, OneDrive и Google Drive, поддерживая таким образом одновременно несколько облачных служб.

Присутствует поддержка таких популярных аудио форматов, как MP3, AAC, OGG, M4A, WAV и пр. (в том числе и высококачественные форматы FLAC и ALAC), возможность слушать любимую музыка в оффлайн-режиме, имеется 10-полосный эквалайзер с 17 пределами и предусилением, расширенная сортировка по альбомам, исполнителям, жанрам и пр.

Также следует отметить наличие в CloudPlayer поддержки Chromecast и AirPlay, удобных виджетов для рабочего стола и возможность скроблинга в Last.fm.