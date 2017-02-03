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CloudPlayer для Android

CloudPlayer 1.2.8 для Android

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Описание CloudPlayer 1.2.8 для AndroidОписание   Скачать CloudPlayer 1.2.8 для AndroidСКАЧАТЬ (39,98 Мб) Скриншоты CloudPlayer 1.2.8 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика CloudPlayer 1.2.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о CloudPlayer 1.2.8 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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CloudPlayer - отличный музыкальный плеер для Android, который может стать неплохой альтернативой разнообразным облачным проигрывателям, позволяя пользователю воспроизводить как отдельные треки, так и целые альбомы с облачных хранилищ Dropbox, OneDrive и Google Drive, поддерживая таким образом одновременно несколько облачных служб.

Присутствует поддержка таких популярных аудио форматов, как MP3, AAC, OGG, M4A, WAV и пр. (в том числе и высококачественные форматы FLAC и ALAC), возможность слушать любимую музыка в оффлайн-режиме, имеется 10-полосный эквалайзер с 17 пределами и предусилением, расширенная сортировка по альбомам, исполнителям, жанрам и пр.

Также следует отметить наличие в CloudPlayer поддержки Chromecast и AirPlay, удобных виджетов для рабочего стола и возможность скроблинга в Last.fm.

Скриншоты CloudPlayer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 464
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Синхронизация - другое

Отзывы о программе CloudPlayer

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