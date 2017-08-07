AutoclickR для Windows

AutoclickR 1.3

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Описание AutoclickR 1.3Описание   Скачать AutoclickR 1.3СКАЧАТЬ (1,2 Мб) Скриншоты AutoclickR 1.3Скриншоты (1)   Статистика AutoclickR 1.3Статистика   Отзывы о AutoclickR 1.3Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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AutoclickR - небольшая утилита, с помощью которой можно настроить имитацию кликов левой, средней и правой кнопок мыши. Установите горячую клавишу (или клавиши) для имитации щелчков, выберите требуемую скорость нажатия и можете работать на ноутбуке или стационарном ПК даже без наличия реальной мышки. Для удобства реализовано звуковое оповещение при имитации нажатия мышки. Настройки просты, сложностей с освоением функционала не возникнет даже у начинающих пользователей.

Что нового в AutoclickR 1.3?
  • Различные улучшения в работе программы
Скриншоты AutoclickR:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 857
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения - Эмуляторы
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Отзывы о программе AutoclickR

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