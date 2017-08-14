X-Proxy для Windows

X-Proxy 6.1.0.14

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание X-Proxy 6.1.0.14Описание   Скачать X-Proxy 6.1.0.14СКАЧАТЬ (575 Кб) Скриншоты X-Proxy 6.1.0.14Скриншоты (5)   Статистика X-Proxy 6.1.0.14Статистика   Отзывы о X-Proxy 6.1.0.14Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

X-Proxy - одно из лучших приложений для анонимного серфинга в сети, получения доступа к запрещенным в Вашей стране сайтам и сохранения безопасности личной информации при работе в интернете. Этот инструмент позволяет изменять Ваш реальный IP-адрес на один из предлагаемых на выбор по всеми миру и подключиться к всемирной сети через прокси-сервер. Это даст возможность Вам абсолютно анонимно серфить в интернете, не "засвечивая" реальные данные и приватные идентификаторы.

X-Proxy поддерживает работу со всеми основными браузерами - Google Chrome, Mozilla Firefox и Internet Explorer. Настройки просты и не содержат сложных манипуляций - откройте список доступных серверов и используйте любой приглянувшийся, при этом Вам будет виден и реальный IP-адрес и фейковый.

Для удобства выбора прокси-сервера в X-Proxy есть дополнительные утилиты - инструмент определения скорости интернет-соединения, поиск страны по IP-адресу, поиск IP-адреса определенного домена и др. Кроме того, для всех выше указанных web-обозревателей реализована возможность быстрой очистки истории посещенных страниц, куки-файлов, кэша, а для Internet Explorer еще паролей и данных регистрационных форм.

В общем, в X-Proxy все достаточно просто и удобно, а главное - Вы надежно защищены от хакерских атак, а также можете посещать любые ресурсы в интернете без ограничений и опасности быть вычисленным.

Скриншоты X-Proxy:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)8 / 2 865
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Учет и контроль трафика
ТОП-сегодня раздела "Защита данных"
 

Anvide Seal Folder 5.30

Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно заблокировать или разблокировать сразу несколько папок

Folder Lock 7.7.0

Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и

BetterPrivacy 1.69 для Mozilla Firefox

BetterPrivacy - плагин к браузеру Mozilla Firefox, позволяющий Вам получить полный контроль над файлами куки типа LSO

XSpider 7.8

XSpider - сетевой сканер безопасности. Программное средство сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станциях

VeraCrypt 1.21

VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию

Cybereason RansomFree 2.4.0.0

Надежная и бесплатная защита вашего персонального компьютера и личных данных от вредоносных программ вымогателей, которая эффективна против 99% шифровальщиков,

скачать Adguard

Отзывы о программе X-Proxy

Anatoly про X-Proxy 6.1.0.1 [14-09-2015]

в Win10 выдает ошибку при поиске прокси-серверов
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 