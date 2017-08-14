X-Proxy - одно из лучших приложений для анонимного серфинга в сети, получения доступа к запрещенным в Вашей стране сайтам и сохранения безопасности личной информации при работе в интернете. Этот инструмент позволяет изменять Ваш реальный IP-адрес на один из предлагаемых на выбор по всеми миру и подключиться к всемирной сети через прокси-сервер. Это даст возможность Вам абсолютно анонимно серфить в интернете, не "засвечивая" реальные данные и приватные идентификаторы.

X-Proxy поддерживает работу со всеми основными браузерами - Google Chrome, Mozilla Firefox и Internet Explorer. Настройки просты и не содержат сложных манипуляций - откройте список доступных серверов и используйте любой приглянувшийся, при этом Вам будет виден и реальный IP-адрес и фейковый.

Для удобства выбора прокси-сервера в X-Proxy есть дополнительные утилиты - инструмент определения скорости интернет-соединения, поиск страны по IP-адресу, поиск IP-адреса определенного домена и др. Кроме того, для всех выше указанных web-обозревателей реализована возможность быстрой очистки истории посещенных страниц, куки-файлов, кэша, а для Internet Explorer еще паролей и данных регистрационных форм.

В общем, в X-Proxy все достаточно просто и удобно, а главное - Вы надежно защищены от хакерских атак, а также можете посещать любые ресурсы в интернете без ограничений и опасности быть вычисленным.