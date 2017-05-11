FastFolders для Windows

FastFolders 5.4.0

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Описание FastFolders 5.4.0Описание   Скачать FastFolders 5.4.0СКАЧАТЬ (787 Кб) Скриншоты FastFolders 5.4.0Скриншоты (2)   Статистика FastFolders 5.4.0Статистика   Отзывы о FastFolders 5.4.0Отзывы (0)  
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FastFolders - расширение для Проводника Windows, добавляющее в контекстное меню соответствующий пункт для быстрой навигации и удобного доступа к файлам и папкам. При этом сохраняется открытие полной структуры директорий без дополнительного клика по самой папке или диску - достаточно просто навести мышку. Таким образом, намного удобнее и комфортнее перемещать или копировать файлы между разными директориями на Вашем ПК.

Кроме всего, используя меню FastFolders, при наведении мышки на диск или папку отображается дополнительная информация с общим и занятым размером директории, количеством файлов и подпапок (в том числе и скрытых). Это позволяет Вам сразу узнать какие папки занимают больше всего места на ПК.

В общем, FastFolders достаточно полезное расширение, которое упростит работу с файлами через меню Проводника Windows.

Скриншоты FastFolders:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 749
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры - Расширения
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