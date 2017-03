CNN Breaking US & World News 2.9.6 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 37,79 Мб) Скриншоты (10) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 CNN Breaking US & World News – будьте в курсе всех американских и мировых событий благодаря официальному новостному приложению. После установки программы, у вас появится возможность следить за новостями в режиме онлайн и делиться новостями или актуальными видеофайлами в социальных сетях. Основные особенности CNN Breaking US & World News: возможность получать уведомления о новостях и отслеживать их развитие;

приложение позволяет просматривать тематические видеофайлы и следить за актуальными событиями в онлайн-режиме;

вы можете делиться своими репортажами с помощью CNN iReport;

в приложении есть возможность просмотреть прогноз погоды;

фотогалерея, связанная с текущими новостями;

