CNN Breaking US & World News – будьте в курсе всех американских и мировых событий благодаря официальному новостному приложению. После установки программы, у вас появится возможность следить за новостями в режиме онлайн и делиться новостями или актуальными видеофайлами в социальных сетях.
Основные особенности CNN Breaking US & World News:
возможность получать уведомления о новостях и отслеживать их развитие;
приложение позволяет просматривать тематические видеофайлы и следить за актуальными событиями в онлайн-режиме;
вы можете делиться своими репортажами с помощью CNN iReport;
в приложении есть возможность просмотреть прогноз погоды;
фотогалерея, связанная с текущими новостями;
тематические разделы, включая выбор новостей по континентам, спортивный раздел, новости о мире моды, путешествиях и тд.