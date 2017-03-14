CNN Breaking US & World News для Android

CNN Breaking US & World News 2.9.6 для Android

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Описание CNN Breaking US & World News 2.9.6 для AndroidОписание   Скачать CNN Breaking US & World News 2.9.6 для AndroidСКАЧАТЬ (37,79 Мб) Скриншоты CNN Breaking US & World News 2.9.6 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика CNN Breaking US & World News 2.9.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о CNN Breaking US & World News 2.9.6 для AndroidОтзывы (0)  
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CNN Breaking US & World News – будьте в курсе всех американских и мировых событий благодаря официальному новостному приложению. После установки программы, у вас появится возможность следить за новостями в режиме онлайн и делиться новостями или актуальными видеофайлами в социальных сетях.

Основные особенности CNN Breaking US & World News:

  • возможность получать уведомления о новостях и отслеживать их развитие;
  • приложение позволяет просматривать тематические видеофайлы и следить за актуальными событиями в онлайн-режиме;
  • вы можете делиться своими репортажами с помощью CNN iReport;
  • в приложении есть возможность просмотреть прогноз погоды;
  • фотогалерея, связанная с текущими новостями;
  • тематические разделы, включая выбор новостей по континентам, спортивный раздел, новости о мире моды, путешествиях и тд.
Скриншоты CNN Breaking US & World News:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 102
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости

Отзывы о программе CNN Breaking US & World News

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Отзывов о программе CNN Breaking US & World News 2.9.6 для Android пока нет, можете добавить...

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