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SterJo Twitter Password Finder для Windows

SterJo Twitter Password Finder 1.2

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Описание SterJo Twitter Password Finder 1.2Описание   Скачать SterJo Twitter Password Finder 1.2СКАЧАТЬ (1,06 Мб) Скриншоты SterJo Twitter Password Finder 1.2Скриншоты (1)   Статистика SterJo Twitter Password Finder 1.2Статистика   Отзывы о SterJo Twitter Password Finder 1.2Отзывы (0)  
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SterJo Twitter Password Finder - небольшой, простой инструмент для Windows, разработанный специально для восстановления пароля учетной записи Twitter, который быд до этого сохранен в веб-браузерах.

Приложение имеет возможность получить регистрационные данные, хранящиеся в Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer и Opera.

Интерфейс программы прост в использовании и не требует специальных знаний, что значит, что программа может быть использована кем-либо. Все действия заключаютяс в простом щелчке клавиши мыши, и все отображаемые детали могут быть скопированы в буфер обмена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это не Twitter password hacker и не Twitter взломщик паролей, инструмент может быть только для восстановления собственного забытого логина, которыйт хранится в веб-браузере.

Скриншоты SterJo Twitter Password Finder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 350
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли

Отзывы о программе SterJo Twitter Password Finder

Admin

Отзывов о программе SterJo Twitter Password Finder 1.2 пока нет, можете добавить...

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