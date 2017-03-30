SterJo Twitter Password Finder - небольшой, простой инструмент для Windows, разработанный специально для восстановления пароля учетной записи Twitter, который быд до этого сохранен в веб-браузерах.

Приложение имеет возможность получить регистрационные данные, хранящиеся в Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer и Opera.

Интерфейс программы прост в использовании и не требует специальных знаний, что значит, что программа может быть использована кем-либо. Все действия заключаютяс в простом щелчке клавиши мыши, и все отображаемые детали могут быть скопированы в буфер обмена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это не Twitter password hacker и не Twitter взломщик паролей, инструмент может быть только для восстановления собственного забытого логина, которыйт хранится в веб-браузере.