Password Cracker 4.20
Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо неприветливых звездочек видите желанный пароль
Advanced Archive Password Recovery 4.54.55
Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR
WirelessKeyView 2.00
WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи беспроводных сетей (WEP/WPA), сохраненные службой Wireless Zero Configuration
WebBrowserPassView 1.85
WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров Internet Explorer (версии 4.0 - 9.0), Mozilla Firefox (все версии), Google Chrome и Opera
Password Generator 1.25
Password Generator - генератор случайных паролей позволяет генерировать пароли длинной от 1 до 24 символов. Программа позволяет настроить набор символов, входящих в пароль, настроить произносимость пароля. Таже существует возможность составлять пароли из
Advanced RAR Password Recovery 1.53
Advanced RAR Password Recovery (ARPR) - программа для восстановления потеряных паролей к RAR/WinRAR архивам. Она позволяет находить пароли к архивам, созданным RAR, WinRAR и другими RAR-совместимыми архиваторами