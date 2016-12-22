System Mechanic 16.5.1.27 Free Описание СКАЧАТЬ ( 572 Кб) Скриншоты (16) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

4.33 из 5, всего оценок - 6 Рейтинг программы - 4.33 из 5

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5 System Mechanic - программа, которая поможет вашему ПК работать с максимальной производительностью и стабильностью благодаря своим продвинутым функциям оптимизации, обслуживания и исправления ошибок. Используя эксклюзивные запатентованные технологии, 7 безопасных и эффективных инструментов этой программы исправят ошибки реестра, дефрагментируют жесткий диск, удалят ненужные файлы, ускорят загрузки, увеличат быстродействие Windows и обеспечат максимальную стабильность системы. Функционал System Mechanic автоматически устраняет ошибки, сбои и замедления работы системы: Настройка Реестра: безопасный и эффективный инструмент по решению проблем и исправлению ошибок, который выявит и устранит множество распространенных причин загадочных зависаний, замедлений и поломок.

Оптимизация Запуска: определяет тонкие места в процессе запуска ОС, которые портят жизнь вашему ПК и заставляют Windows загружаться целую вечность.

Мастер Памяти: освобождает RAM от ненужных процессов и устраняет утечки памяти для улучшения производительности. Оптимизирует и дефрагментирует память для более быстрой работы программ и игр, для ускорения скачивания.

Очистка ПК: выполняет общесистемное сканирование на предмет неиспользуемых и устаревших файлов, которые остались от ненужных программ и внезапных перезагрузок. Безопасно очищает систему от мусора, который ежедневно накапливается во время работы.

Ускоритель Жесткого Диска: выполняет улучшенную дефрагментацию жесткого диска для ускорения загрузки Windows, запуска программ и работы системы в целом.

Ремонт Ярлыков: находит и исправляет поврежденные ярлыки, которые могут быть причиной удручающих неполадок на беспроблемном в других отношениях компьютере.

Восстановление Интернет-соединения: наладит нестабильное соединение, чтобы вы вернулись онлайн и оставались на связи, когда наиболее в этом нуждаетесь. Что нового в System Mechanic 16.5.1.27 Free?

Улучшения в работе программы

Исправлены ошибки Скриншоты System Mechanic: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 12 / 1 520 Разработчик iolo technologies, LLC Последнее обновление 22.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Настройка, оптимизация Отзывы о программе System Mechanic Арслан Не плохая программа

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