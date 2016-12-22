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System Mechanic для Windows

System Mechanic 16.5.1.27 Free

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Описание System Mechanic 16.5.1.27 FreeОписание   Скачать System Mechanic 16.5.1.27 FreeСКАЧАТЬ (572 Кб) Скриншоты System Mechanic 16.5.1.27 FreeСкриншоты (16)   Статистика System Mechanic 16.5.1.27 FreeСтатистика   Отзывы о System Mechanic 16.5.1.27 FreeОтзывы (1)  
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4.33 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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System Mechanic - программа, которая поможет вашему ПК работать с максимальной производительностью и стабильностью благодаря своим продвинутым функциям оптимизации, обслуживания и исправления ошибок.

Используя эксклюзивные запатентованные технологии, 7 безопасных и эффективных инструментов этой программы исправят ошибки реестра, дефрагментируют жесткий диск, удалят ненужные файлы, ускорят загрузки, увеличат быстродействие Windows и обеспечат максимальную стабильность системы.

Функционал System Mechanic автоматически устраняет ошибки, сбои и замедления работы системы:

  • Настройка Реестра: безопасный и эффективный инструмент по решению проблем и исправлению ошибок, который выявит и устранит множество распространенных причин загадочных зависаний, замедлений и поломок.
  • Оптимизация Запуска: определяет тонкие места в процессе запуска ОС, которые портят жизнь вашему ПК и заставляют Windows загружаться целую вечность.
  • Мастер Памяти: освобождает RAM от ненужных процессов и устраняет утечки памяти для улучшения производительности. Оптимизирует и дефрагментирует память для более быстрой работы программ и игр, для ускорения скачивания.
  • Очистка ПК: выполняет общесистемное сканирование на предмет неиспользуемых и устаревших файлов, которые остались от ненужных программ и внезапных перезагрузок. Безопасно очищает систему от мусора, который ежедневно накапливается во время работы.
  • Ускоритель Жесткого Диска: выполняет улучшенную дефрагментацию жесткого диска для ускорения загрузки Windows, запуска программ и работы системы в целом.
  • Ремонт Ярлыков: находит и исправляет поврежденные ярлыки, которые могут быть причиной удручающих неполадок на беспроблемном в других отношениях компьютере.
  • Восстановление Интернет-соединения: наладит нестабильное соединение, чтобы вы вернулись онлайн и оставались на связи, когда наиболее в этом нуждаетесь.
Что нового в System Mechanic 16.5.1.27 Free?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты System Mechanic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)12 / 1 520
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация

Отзывы о программе System Mechanic

Арслан про System Mechanic 14.6.1.12 Free [23-08-2015]

Не плохая программа
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