Viber 6.6 Viber - удобный VoIP-клиент для Windows Phone, который позволяет совершать бесплатные звонки пользователям, обладающих смартфонами с установленным Viber, а также 7Dialer (free) 2.9.0.0 7Dialer (free) - приложение заменяет собой стандартный номеронабиратель Windows Phone смартфонов. С его помощью вы сможете не только быстро найти нужный вам номер LINE 5.5.3.0 LINE - приложение для обмена текстовыми сообщениями и совершения звонков, в том числе и международных, с Windows Phone смартфона на другой смартфон ли компьютер. В

Skype 2.31.0.9 Skype - версия для Windows Phone популярного приложения для общения по сети. При помощи Skype вы можете совершать голосовые и видео-звонки через Интернет, NetCall 1.0.0.0 NetCall - при помощи этой утилиты вы сможете значительно сэкономить на международных звонках, а также на звонках в другие регионы. Вы просто заказываете обратный YourYota 1.5.1.0 YourYota - неофициальное приложение для управления своим лицевым счетом у оператора связи Yota. Здесь вы можете просмотреть баланс своего счета, пополнить его,