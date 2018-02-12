YourYota для Windows Phone

YourYota 1.5.1.0

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Описание YourYota 1.5.1.0Описание   Скачать YourYota 1.5.1.0СКАЧАТЬ (1,32 Мб) Скриншоты YourYota 1.5.1.0Скриншоты (5)   Статистика YourYota 1.5.1.0Статистика   Отзывы о YourYota 1.5.1.0Отзывы (0)  
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YourYota — неофициальное приложение для управления своим лицевым счетом у оператора связи Yota. Здесь вы можете просмотреть баланс своего счета, пополнить его, переведя деньги с банковской карты, просмотреть какие пакеты услуг подключены в данный момент добавить новые пакеты минут. Вы можете видеть остаток пакетных минут, SMS и интернета, стоимость отдельных услуг и пакета в целом. Так же отображается дата следующего списания средств со счета.

На домашний экран смартфона можно установить живую плитку с информацией о текущем состоянии вашего лицевого счета.

Скриншоты YourYota:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 346
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - другое
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Отзывы о программе YourYota

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