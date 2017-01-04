CuteTorrent - торрент клиент с простым, интуитивным интерфейсом разработанным для удобного управления и передачи информации. Построен на базе библиотеки libtorrent.
Особенности CuteTorrent:
Поддержка прокси
Ограничения скорости раздачи/загрузки
Последовательная загрузка
Встроенный видеоплеер
Обмен пирами
Web seeding
Поддержка прокси
Протокол DHT, позволяющий искать дополнительные источники загрузки что в свою очередь положительно влияет на скорость загрузки
Поддержка IPV6
NAT-PMP и Universal Plug And Play (UPnP) технологии которые позволяют , помимо всего другого, приложениям настраивать роутеры и шлюзы, минуя ручную настройку переадресации портов
Протокол Local Peer Discovery для обнаружения локальных BitTorrent-пиров, и, следовательно, сокращения траффика, проходящего через канал Интернет-провайдера и максимального использования пропускной способности локальной вычислительной сети
Шифрование протокола BitTorrent (2 вида ширования PHE(Protocol Header Encryption) и MSE(Message stream encryption))
Возможность монтировать образы виртуальных дисков в DaemonTools
Удобный и простой веб интерфейс, который позволяет управлять своими загрузками удаленно
Фильтрация торрентов, которая позволяет автоматизировать сохранение торрентов
Поддержка RSS-лент, благодаря которой вы сможете довольно быстро узнать о появлении нового контента и автоматизировать его загрузку
Внешние настраиваемые стили
Что нового в CuteTorrent 1.0.0.43?
Исправленно:
несоxранение интеграции с Windows Explorer;
перенос торрента в папку с юникод-символами;
неадекатное поведение при ресайзинге.
Исправлено:
Загрузка торрент файла из результатов поиска.
Баг с несохранением позиции окна при минимизации в трей.
Некоторые баги в диалоге настроек.
Баг с бесконечной попыткой загрузки иконки для RSS-ленты.