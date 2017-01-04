CuteTorrent 1.0.0.43 Описание СКАЧАТЬ ( 9,98 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

4.40 из 5, всего оценок - 10 Рейтинг программы - 4.40 из 5

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5 CuteTorrent - торрент клиент с простым, интуитивным интерфейсом разработанным для удобного управления и передачи информации. Построен на базе библиотеки libtorrent. Особенности CuteTorrent: Поддержка прокси

Ограничения скорости раздачи/загрузки

Последовательная загрузка

Встроенный видеоплеер

Обмен пирами

Web seeding

Поддержка прокси

Протокол DHT, позволяющий искать дополнительные источники загрузки что в свою очередь положительно влияет на скорость загрузки

Поддержка IPV6

NAT-PMP и Universal Plug And Play (UPnP) технологии которые позволяют , помимо всего другого, приложениям настраивать роутеры и шлюзы, минуя ручную настройку переадресации портов

Протокол Local Peer Discovery для обнаружения локальных BitTorrent-пиров, и, следовательно, сокращения траффика, проходящего через канал Интернет-провайдера и максимального использования пропускной способности локальной вычислительной сети

Шифрование протокола BitTorrent (2 вида ширования PHE(Protocol Header Encryption) и MSE(Message stream encryption))

Возможность монтировать образы виртуальных дисков в DaemonTools

Удобный и простой веб интерфейс, который позволяет управлять своими загрузками удаленно

Фильтрация торрентов, которая позволяет автоматизировать сохранение торрентов

Поддержка RSS-лент, благодаря которой вы сможете довольно быстро узнать о появлении нового контента и автоматизировать его загрузку

Внешние настраиваемые стили Что нового в CuteTorrent 1.0.0.43?

Исправленно: несоxранение интеграции с Windows Explorer;

перенос торрента в папку с юникод-символами;

неадекатное поведение при ресайзинге. Исправлено: Загрузка торрент файла из результатов поиска.

Баг с несохранением позиции окна при минимизации в трей.

Некоторые баги в диалоге настроек.

Баг с бесконечной попыткой загрузки иконки для RSS-ленты. Скриншоты CuteTorrent: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7 Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 7 / 1 145 Разработчик CuteTorrent inc. Последнее обновление 04.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Файловый обмен Отзывы о программе CuteTorrent Admin Отзывов о программе CuteTorrent 1.0.0.43 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости