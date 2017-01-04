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CuteTorrent для Windows

CuteTorrent 1.0.0.43

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Описание CuteTorrent 1.0.0.43Описание   Скачать CuteTorrent 1.0.0.43СКАЧАТЬ (9,98 Мб) Скриншоты CuteTorrent 1.0.0.43Скриншоты (7)   Статистика CuteTorrent 1.0.0.43Статистика   Отзывы о CuteTorrent 1.0.0.43Отзывы (0)  
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4.40 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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CuteTorrent - торрент клиент с простым, интуитивным интерфейсом разработанным для удобного управления и передачи информации. Построен на базе библиотеки libtorrent.

Особенности CuteTorrent:

  • Поддержка прокси
  • Ограничения скорости раздачи/загрузки
  • Последовательная загрузка
  • Встроенный видеоплеер
  • Обмен пирами
  • Web seeding
  • Поддержка прокси
  • Протокол DHT, позволяющий искать дополнительные источники загрузки что в свою очередь положительно влияет на скорость загрузки
  • Поддержка IPV6
  • NAT-PMP и Universal Plug And Play (UPnP) технологии которые позволяют , помимо всего другого, приложениям настраивать роутеры и шлюзы, минуя ручную настройку переадресации портов
  • Протокол Local Peer Discovery для обнаружения локальных BitTorrent-пиров, и, следовательно, сокращения траффика, проходящего через канал Интернет-провайдера и максимального использования пропускной способности локальной вычислительной сети
  • Шифрование протокола BitTorrent (2 вида ширования PHE(Protocol Header Encryption) и MSE(Message stream encryption))
  • Возможность монтировать образы виртуальных дисков в DaemonTools
  • Удобный и простой веб интерфейс, который позволяет управлять своими загрузками удаленно
  • Фильтрация торрентов, которая позволяет автоматизировать сохранение торрентов
  • Поддержка RSS-лент, благодаря которой вы сможете довольно быстро узнать о появлении нового контента и автоматизировать его загрузку
  • Внешние настраиваемые стили
Что нового в CuteTorrent 1.0.0.43?

Исправленно:

  • несоxранение интеграции с Windows Explorer;
  • перенос торрента в папку с юникод-символами;
  • неадекатное поведение при ресайзинге.

Исправлено:

  • Загрузка торрент файла из результатов поиска.
  • Баг с несохранением позиции окна при минимизации в трей.
  • Некоторые баги в диалоге настроек.
  • Баг с бесконечной попыткой загрузки иконки для RSS-ленты.
Скриншоты CuteTorrent:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 1 145
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловый обмен

Отзывы о программе CuteTorrent

Admin

Отзывов о программе CuteTorrent 1.0.0.43 пока нет, можете добавить...

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