Free Ringtone Studio - приложение, которое позволяет создавать новые мелодии звонков для вашего iPhone из любых песен. Как известно, закачка из AppStore новых рингтонов для iOS-устройств зачастую платная, что невыгодно и неудобно. Для того, чтобы "обогатить" свой девайс необычными и просто интересными звуками как раз и придумана бесплатная программа Free Ringtone Studio, с которой Вы не только создадите, но и скопируете рингтоны на iPhone.

Для работы с Free Ringtone Studio на ПК должен быть установлен iTunes. Подключите iPhone к компьютеру и добавьте в приложение любимые песни. Поддерживаются форматы MP3, M4A, M4R, WMA, APE, OGG, MPC, WAV. Программа автоматически выделит 30-секундный отрезок (по умолчанию), пропустив тишину. Вам останется только нажать кнопку "Скопировать на телефон". Free Ringtone Studio режет мелодии, сразу же преобразуя их в нужный формат и помещая на устройство в базу данных iPhone.

Вы сами можете выбирать требуемый отрезок, кликнув в нужных местах на графике формы сигнала песни. Также в настройках регулируется и продолжительность мелодии. Кроме того, при необходимости доступно и обратное копирование мелодий с девайса на ПК.

Итак, Free Ringtone Studio поможет Вам создать собственную уникальную базу мелодий звонков для iPhone-устройств всего за пару кликов.