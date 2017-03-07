Free Ringtone Studio для Windows

Free Ringtone Studio 9.0

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Описание Free Ringtone Studio 9.0Описание   Скачать Free Ringtone Studio 9.0СКАЧАТЬ (8,8 Мб) Скриншоты Free Ringtone Studio 9.0Скриншоты (1)   Статистика Free Ringtone Studio 9.0Статистика   Отзывы о Free Ringtone Studio 9.0Отзывы (0)  
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Free Ringtone Studio - приложение, которое позволяет создавать новые мелодии звонков для вашего iPhone из любых песен. Как известно, закачка из AppStore новых рингтонов для iOS-устройств зачастую платная, что невыгодно и неудобно. Для того, чтобы "обогатить" свой девайс необычными и просто интересными звуками как раз и придумана бесплатная программа Free Ringtone Studio, с которой Вы не только создадите, но и скопируете рингтоны на iPhone.

Для работы с Free Ringtone Studio на ПК должен быть установлен iTunes. Подключите iPhone к компьютеру и добавьте в приложение любимые песни. Поддерживаются форматы MP3, M4A, M4R, WMA, APE, OGG, MPC, WAV. Программа автоматически выделит 30-секундный отрезок (по умолчанию), пропустив тишину. Вам останется только нажать кнопку "Скопировать на телефон". Free Ringtone Studio режет мелодии, сразу же преобразуя их в нужный формат и помещая на устройство в базу данных iPhone.

Вы сами можете выбирать требуемый отрезок, кликнув в нужных местах на графике формы сигнала песни. Также в настройках регулируется и продолжительность мелодии. Кроме того, при необходимости доступно и обратное копирование мелодий с девайса на ПК.

Итак, Free Ringtone Studio поможет Вам создать собственную уникальную базу мелодий звонков для iPhone-устройств всего за пару кликов.

Скриншоты Free Ringtone Studio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 482
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио

Отзывы о программе Free Ringtone Studio

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