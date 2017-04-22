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Adobe Photoshop Mix для iOS

Adobe Photoshop Mix 2.7 для iPhone, iPad

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Описание Adobe Photoshop Mix 2.7 для iPhone, iPadОписание   Скачать Adobe Photoshop Mix 2.7 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (202 Мб) Скриншоты Adobe Photoshop Mix 2.7 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Adobe Photoshop Mix 2.7 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Adobe Photoshop Mix 2.7 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Adobe Photoshop Mix - набор функциональных инструментов, благодаря которым пользователь может с легкостью объединять, вырезать картинки, применять разнообразные стили и редактировать изображения прямо на своем мобильном устройстве, после чего их можно экспортировать в Adobe Photoshop CC. Присутствует возможность обмениваться проектами с другими пользователями, а также имеется интеграция с Adobe Creative Cloud.

Основные возможности Adobe Photoshop Mix:

  • Возможность вырезать и удалять фрагменты изображений, а также объединять несколько фотографий.
  • Регулировка цвета и контрастности изображений.
  • Публикация проектов.
  • Возможность применения разнообразных фильтров и стилей.
  • Экспорт изображений в Adobe Photoshop CC.
  • Тесная интеграция с Adobe Creative Cloud.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Adobe Photoshop Mix:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 122
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Adobe Photoshop Mix

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