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5 Adobe Photoshop Mix - набор функциональных инструментов, благодаря которым пользователь может с легкостью объединять, вырезать картинки, применять разнообразные стили и редактировать изображения прямо на своем мобильном устройстве, после чего их можно экспортировать в Adobe Photoshop CC. Присутствует возможность обмениваться проектами с другими пользователями, а также имеется интеграция с Adobe Creative Cloud. Основные возможности Adobe Photoshop Mix: Возможность вырезать и удалять фрагменты изображений, а также объединять несколько фотографий.

Регулировка цвета и контрастности изображений.

Публикация проектов.

Возможность применения разнообразных фильтров и стилей.

Экспорт изображений в Adobe Photoshop CC.

Тесная интеграция с Adobe Creative Cloud. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Adobe Photoshop Mix для Android