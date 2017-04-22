FaceApp 1.0.10 для iPhone, iPad
Удобный и простой в использовании инструмент, благодаря которому можно практически мгновенно изменить мимику человека на фотографии. В основу приложения положен
Adobe Photoshop Express 5.3 для iPhone, iPad, iPod
Adobe Photoshop Express - на данный момент является лучшим бесплатным редактором фотографий. С помощью этого редактора вы можете легко изменять размер фотографии,
FotoRus 7.0.2 для iPhone, iPad
FotoRus - мощный фоторедактор для мобильных устройств, который обладает массой всевозможных инструментов для обработки и редактирования картинок, создания коллажей и
VSCO Cam 23.0 для iPhone, iPad
VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений
Avatan 1.31 для iPad
Avatan - отличный многофункциональный графический редактор с хорошим набором инструментов для редактирования фотографий и изображений
MSQRD 1.3.5 для iPhone, iPad
MSQRD - забавное приложение, которое поможет вам изменить свою внешность до неузнаваемости, что позабавит друзей и поднимет настроение